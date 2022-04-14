20 محطة في «تحدي سبارتن» بـ «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

ينطلق غداً تحدي سبارتن ناس الليلي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، ويتضمن التحدي 20 محطة (أوبستكل) تمتد على مسافة 5 كيلومترات، وتتنوع بين الجري وتسلق الحوائط القائمة والمائلة وتسلق المانكي بار وحمل أكياس الرمل وحمل الأوزان وتسلق الحبال وجر العربات والزحف والقفز فوق النيران، وسيتم تتويج الفائزين الذين يتمكنون من تجاوز كافة الحواجز بشكل صحيح في أسرع وقت ممكن.

ويتنافس المشاركون في تحدي سبارتن ناس الليلي ضمن 3 فئات تتناسب مع كافة المستويات البدنية، فيمكن المشاركة في فئة المحترفين (الإيليت) للرجال والسيدات، وتخصص هذه الفئة للقادرين على إنهاء السباق في زمن 20 دقيقة، كما يتنافس المشاركون في فئة المجموعات العمرية التي يتم تصنيف المشاركين فيها ضمن 11 فئة عمرية كما تتضمن المنافسات تنظيم سباق (هوريكان) الذي يختبر قوة تحمل المشاركين حيث يتم فيه تخطي كافة الحواجز ضمن فريق واحد ويكون لمدة 4 ساعات وعلى كل فرد من أفراد الفريق أن يتشارك في تخطي كافة الحواجز في ذات الوقت وأن ينتهوا جميعًا في ذات الوقت.

من ناحية أخرى، تقام مساء اليوم منافسات دور نصف النهائي في بطولة الكرة الطائرة، حيث يلتقي فريق فهود زعبيل الحاصل على المركز الأول في المجموعة الأولى مع فريق الإمبراطور الحاصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية في نصف النهائي، كما يلتقي فريق الجوارح الحاصل على المركز الأول في المجموعة الثانية مع فريق بن ثاني الحاصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وتأهل فريق الجوارح إلى دور نصف النهائي بعدما تصدر فرق المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط وتغلب مؤخرًا على فريق سبايدر تيم بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتيجتها كالتالي: (25-19 و29-27 و25-20) وتأهل فريق الإمبراطور إلى نصف النهائي بعدما حل في المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط حيث تغلب مؤخرًا على فريق زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتيجتها كالتالي: (25-22 و25-21 و25-21) وحصد الامبراطور 7 نقاط من ثلاث مباريات فاز فيها بمباراتين وخسر مباراة واحدة.

وكان فريق فهود زعبيل وفريق بن ثاني قد سبقا المتأهلين إلى دور نصف النهائي بعدما فاز فريق فهود زعبيل على فريق المفاجأة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وجاء في المركز الأول برصيد 8 نقاط وفاز فريق بن ثاني على فريق إتش أم أس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاء في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

إلى ذلك تنطلق اليوم منافسات ربع النهائي في فئة المتوسط رجال وفئة المبتدئين وفئة المتوسط سيدات، لمسابقة البادل تنس حيث يلتقي في فئة المتوسط رجال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعيسى المرزوقي مع فيرنانديو مينديز وإنريك جونزاليز في الساعة 10:30 مساء، ويلتقي الثنائي إجناسيو رويز باروسو وفيكتور أرويز مع الثنائي جوناثان آلان جرين وأميش كالان، كما يلتقي الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي مع الثنائي كارل شفيق مشنتف وميشيل ماكسوديان، ويلتقي الثنائي ناصر الكتبي وسلطان المري مع الثنائي سلطان علي وأوسكار آرس.