بريدجيس يعتذر عن «ثورة غضبه»!

برلين (د ب أ)



اعتذر لاعب كرة السلة الأميركي ميليس بريدجيس عن إلقاء واقي فمه بقوة على المتفرجين، حيث أصاب بطريق الخطأ فتاة تبلغ 16 عاماً.

ووقع الحادث بعد طرد بريدجيس خلال خسارة فريقه شارلوت هورنتس 103- 132 أمام أتلانتا هوكس، ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة «إن بي أيه».

وتقرر احتساب خطأ فني على بريدجيس، بعد اعتراضه على أحد قرارات الحكم، ثم احتسب خطأ آخر ضد اللاعب بسبب الجدال و«الاقتراب بشكل عدواني من الحكم بقبضة مغلقة».

وأثناء اقتياده إلى النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، بدا أن بريدجيس يتفاعل مع أحد المشجعين الذين سخر منه فوق الحاجز، مما دفعه إلى إلقاء واقي فمه عليه، لكن أصاب فتاة تبلغ من العمر 16عاماً عن طريق الخطأ.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، أعرب بريدجيس عن ندمه على ثورة غضبه، ولكن اعتذر بشكل خاص عن أنه أخطأ هدفه المقصود.

قال بريدجيس «كنت استهدف الرجل الذي كان يصرخ في وجهي وأصبت فتاة شابة»، هذا بالتأكيد أمر غير مقبول من جانبي وأنا أتحمل المسؤولية كاملة».

وأضاف اللاعب الأميركي «هذا ليس من طبعي، أنا لا أتصرف مثل هذا التصرف مطلقاً، ولذلك كان هذا خطأ بالتأكيد، هناك الكثير من المشاعر وآمل أن أتواصل مع الفتاة الشابة، وأعتذر لها بصدق وأقوم بشيء لطيف لها، لكن ويتعين علي القيام بهذا بالتأكيد».