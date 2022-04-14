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إعادة جدولة «ملحق» أوكرانيا واسكتلندا
إعادة جدولة «ملحق» أوكرانيا واسكتلندا
14 ابريل 2022 22:05

باريس (أ ف ب) 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إعادة جدولة مباراة أوكرانيا واسكتلندا ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، في الأوّل من يونيو المقبل.
وكان من المفترض أن تحلّ أوكرانيا ضيفة على اسكتلندا على ملعب «هامبدن بارك» في 24 مارس الماضي ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022، لكن الفريق الضيف طالب «الفيفا» بإرجاء المباراة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووقعت أوكرانيا واسكتلندا ضمن المسار الأوّل من الملحق الذي عبرت منه ويلز على حساب النمسا في نصف النهائي الأول، وبالتالي ستواجه الفائز من مباراة الأول من يونيو في مباراة نهائية حُدد موعدها في الخامس من الشهر نفسه في كارديف.
وكان «الفيفا» أيضاً قد استبعد روسيا من المونديال بسبب غزو أوكرانيا، وحرمها من المشاركة في الملحق أمام بولندا التي تأهلت لاحقاً إلى النهائيات بفوزها على السويد.
وقال «الفيفا» في بيان «أدت المباريات التي أعيدت جدولتها إلى تعديل روزنامة دوري الأمم الأوروبية لبعض المباريات من أجل استضافة المباريات الفاصلة المؤجلة».
وأضاف «يود الفيفا أن يشكر كل الأطراف المعنية على روح التضامن والتعاون القوية التي أدت إلى هذا القرار بالإجماع».
وبالتالي بعد انتهاء الملحق، سيكون أحد منتخبات أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز، المنتخب الأوروبي الثالث عشر في مونديال قطر، وسينضم إلى المجموعة الثانية، إلى جانب إنجلترا، الولايات المتحدة وإيران.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
أوكرانيا
اسكتلندا
ويلز
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