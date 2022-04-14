بيولي لا يعرف مصير إبراهيموفيتش



ميلانو (رويترز)

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إنه غير متأكد مما إذا كان المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيعتزل في نهاية الموسم حيث لا يزال اللاعب السويدي غائباً عن المنافسات بسبب إصابة في الركبة.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش في نهاية الموسم الحالي، حيث لم يوقع اللاعب البالغ عمره 40 عاماً على عقد جديد رغم تقارير وسائل إعلام إيطالية التي تقول إنه سيفعل ذلك.

وخاض إبراهيموفيتش 11 مباراة أساسياً فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وأضاف بيولي أن إبراهيموفيتش سيغيب مرة أخرى عن مواجهة ميلان أمام جنوة يوم الجمعة.

وأبلغ بيولي مؤتمراً صحفياً «إبراهيموفيتش سيبقى بعيدا عن المنافسات لمدة أسبوع أو عشرة أيام، نأمل أن يتمكن من العودة في الجزء الأخير من الموسم، ويتعامل مع مشكلة في الركبة الآن، وبالنسبة لمستقبله، لا أعتقد أن أي شيء قد تغير بشأن خططه للاعتزال، لكني لست متأكداً، أثق أنه سيتخذ القرار السليم، سندعمه بغض النظر عما يقرره».

وكانت هناك أنباء أفضل على صعيد الإصابات في ميلان الذي يتصدر الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن غريمه إنتر ميلان مع عودة المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش ولاعب الوسط الجزائري إسماعيل بناصر مرة أخرى.

ويتطلع ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاماً هذا الموسم، لكنه تعادل سلبياً في آخر مباراتين ليسمح لإنتر بتقليص الفارق.

وأضاف بيولي «نقدم كرة قدم جيدة ونحاول السيطرة على المباريات وصناعة الفرص، وسنواصل الإيمان بقدرتنا على تحقيق اللقب حتى النهاية لأننا فريق قوي».