«الاتحاد» و«تريندز» يدعمان مبادرة المليار وجبة بـ «كأس التحدي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت صحيفة الاتحاد ومركز تريندز للبحوث والاستشارات مبادرة رياضية خيرية بإقامة مباراة كرة قدم بين المركز والصحيفة ذهب ريعها إلى مبادرة المليار وجبة.

وحلق فريق صحيفة الاتحاد بكأس مباراة التحدي بالفوز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء «الأربعاء» على ملعب «الدوم» بالعاصمة أبوظبي.

دعماً لمبادرة "#مليار_وجبة".. صحيفة الاتحاد ومركز تريندز للبحوث والاستشارات ينظمان مباراة خيرية في العاصمة #أبوظبي وتُوج فريق "الاتحاد" بكأس التحدي في سهرة رمضانية رائعة@TrendsRA



pic.twitter.com/cLd8Yc16Yr — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) April 14, 2022

حضر الفعالية عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد ومحمد البادع رئيس القسم الرياضي بجريدة الاتحاد وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال المؤسسي بمجلس أبوظبي الرياضي.

وسلم عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي كأس المباراة إلى حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد وسط فرحة كبيرة من لاعبي الفريق الفائز الذين احتفلوا بالكأس وكذلك بنجاح المبادرة الخيرية المتميزة، وجاءت الأجواء رياضية اجتماعية رائعة اتسمت بالود والمحبة بين صحفيي الاتحاد وموظفي مركز تريندز.

من جهته أشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمبادرة مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات البناءة تساهم في تعزيز روح التعاون والتآخي بين كافة فئات المجتمع.

وقال العواني: «ليس غريباً على مؤسستين إعلاميتين بحجم صحيفة الاتحاد ومركز تريندز تنظيم مثل هذه الفعالية المميزة، لما لها من مكاسب تعود على جميع الأطراف سواء من الناحية الرياضية أو الصحية وكذلك الاجتماعية، فممارسة الرياضة تساعد على مزيد من النشاط الجسدي والإبداع العملي، فضلاً على أن التبرع بقيمة الجائزة لمبادرة المليار وجبة أمر من شأنه أن يعزز روح المحبة بين كافة فئات المجتمع».

وتمنى الأمين العام لمجلي أبوظبي الرياضي تكرار مثل هذه الفعاليات الرياضية المتميزة بشكل دوري لتعزيز روح التقارب والتعاون بين كافة المؤسسات على المستوى الإنساني بما يتماشى مع قيم مجتمع الإمارات الداعية دوماً إلى المحبة والسلام.