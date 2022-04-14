الجو جيتسو يرسم لوحة الشباب



تنطلق غداً «الجمعة» منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو لفئة الشباب بصالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بنظام الحزام المفتوح، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة الذين سيتنافسون بقوة لحسم اللقب والمراكز الأولى.

ووفقاً لبرنامج البطولة فسوف تقام إجراءات الوزن الرسمية اليوم، على أن تنطلق المنافسات مع المرحلة التمهيدية والإقصائية من البطولة في تمام التاسعة مساء، فيما تقام المنافسات النهائية ومراسم تتويج الفائزين مساء الغد.

ويقول محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد: «إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو من أهم البطولات المحلية التي تعكس جهود الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة، التي أصبحت تحظى بقاعدة عريضة في الدولة، كما أن مستوى المنافسات والأداء والمواهب المشاركة في مختلف مراحل البطولة يسلط الضوء على النقلة النوعية الهائلة التي حققتها منذ انطلاقتها إلى اليوم».

ويؤكد الظاهري أن اللاعبين واللاعبات في فئة الشباب من أبناء وبنات الإمارات المشاركين في البطولة يملكون الإمكانات المميزة التي تساعدهم على تقديم أداء يليق بالأندية والأكاديميات التي يمثلونها، وأن التواجد الجماهيري خلفهم سيساهم في تحفيزهم لإخراج أفضل ما لديهم على البساط، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون الجماهير من محبي رياضة الجو جيتسو على موعد مع نزالات شيّقة، ومنافسة قوية بين العديد من الأندية.

ويضيف الظاهري أن الإمارات تمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المتميزين في فئة الشباب، نتيجة الجهود الكبيرة والبرامج المتطورة والبيئة التنافسية التي يوفرها الاتحاد بالتعاون مع الأندية لهذه الفئة التي تمثل الذخيرة للمنتخب الوطني. ويؤكد الظاهري على أهمية البطولة كمنصة لإبراز طاقات فئة الشباب من لاعبي الجو جيتسو، وتطوير قدراتهم، والكشف عن مؤشرات الأداء لمستوياتهم بشكل دوري.

وختم الظاهري: «نفتخر بأن الدولة تملك أفضل مشروع لنشر وتطوير اللعبة في العالم، وصناعة الأبطال باعتراف الاتحاد الدولي، وأن الفضل في ذلك كله يعود إلى الدعم والرعاية والمتابعة من قبل القيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمبادرات والبرامج والخطط التي يتبناها الاتحاد».