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الرياضي
راديبي وكالو يشاركان في قرعة تصفيات «كان 2023»
راديبي وكالو يشاركان في قرعة تصفيات «كان 2023»
14 ابريل 2022 17:39

 
القاهرة (د ب أ) 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» عن اختيار النجمين لوكاس راديبي وسالومون كالو، اللذين سبق لهما التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، للمشاركة في قرعة تصفيات نسخة عام 2023.
وتقام قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الثلاثاء المقبل.
وقال كاف عبر موقعه الرسمي، إن راديبي وكالو سوف يشاركان في مراسم القرعة التي ستقام في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج.
وأضاف: ينضم مدافع جنوب أفريقيا الدولي السابق راديبي ومهاجم كوت ديفوار السابق كالو إلى مدير مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سامسون أدامو لإجراء القرعة.
وسوف يتم خلال القرعة تقسيم 48 منتخباً إلى 12 مجموعة ليتأهل أول فريقين للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار 2023.

 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
تصفيات أمم أفريقيا
جنوب أفريقيا
كوت ديفوار
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