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الرياضي
«العربي» يدرس مجمعة «الأبطال»!
«العربي» يدرس مجمعة «الأبطال»!
14 ابريل 2022 17:27

الرياض (أ ف ب) 

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم استمرار بطولة الأندية العربية مع الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق، فيما سيدرس اقتراحات لإقامتها بطريقة التجمع.
وبعد توقفها عام 2013، عادت عجلة البطولة للدوران في 2017 وأحرز الرجاء المغربي لقبها الأخير، بعد تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا، على حساب الاتحاد السعودي بركلات الترجيح في الرباط في 21 أغسطس 2021.
وقال رئيس الاتحاد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عقب اجتماع مجلس إدارته في جدة: «أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي روزنامة البطولة. شاهدنا طلباً كبيراً من الأندية للمشاركة في البطولة العربية، البطولة مقامة كل سنة وهناك اقتراح لإقامة بطولة مجمعة».
وعن بطولة المنتخبات التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي وأحرزت لقبها الجزائر أمام تونس 2-صفر، أوضح الفيصل: «أشكر الإخوان في قطر والفيفا لإقامة كأس العرب للمنتخبات، هناك نقاش لتطويرها ويجب أن تقام بشكل دوري، يجب أن نناقش هذا الموضوع».
وأضاف الفيصل: «أن التنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، سيسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً وأن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام».
وقال الأمين العام للاتحاد العربي رجاء الله السلمي في حديث تلفزيوني: «بطولة الأندية مستمرة، ستكون بنفس المزايا السابقة، لكن الآلية ستعلن في مرحلة مقبلة، نأمل الانطلاق بها بداية الموسم الجديد، يكون لدينا تصور واضح ونعلن عنه، وبعد كأس العالم «قطر 2022» سننطلق في مراحلها المختلفة».
بدوره، كتب رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء المشارك في الاجتماع في حسابه على موقع فيسبوك أن «التوجه الحالي هو أن تكون البطولة مجمعة حسب روزنامة تناسب الجميع»، مع ترجيحات بإقامتها في السعودية.

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