15 منافسة في ختام النسخة العاشرة لدوري قفز الحواجز بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً منافسات ختام النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز على ميادين نادي الشارقة للفروسية بإشراف اتحاد الفروسية والسباق ورعاية لونجين، راعية الدوري في نسخته العاشرة، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ويتضمن الختام 15 منافسة تقام على مدى ثلاثة أيام وتختتم مساء الأحد المقبل، بمشاركة فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، ورصدت للفائزين في منافسات الختام 315 ألف درهم.

وتقام منافسات الختام لجميع فئات الفرسان على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، باستثناء فئة الفرسان من المستوى الثاني، وتقام فعالياتها على الميدان الخارجي المكشوف، ويتم تحكيم منافسات الختام بقوانين خاصة بها، وتحسم مراكز الألقاب بتجميع وترحيل النتائج في المنافسة المخصصة لكل فئة.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول في الميدان الداخلي بمنافسة فئة الأشبال من جولة واحدة بحواجز 100 سم، تليها منافسة المبتدئين بنفس المواصفات على حواجز 105 سم، وعلى الميدان الخارجي تقام المنافسة الأولى لفرسان المستوى الثاني على حواجز 120 سم، بينما تتواصل على الميدان الداخلي منافسة لونجين للسرعة على حواجز 130 سم، تعقبها منافسة سرعة لفرسان المستوى الأول على حواجز 140 سم.

وتحسم في بدايات فعاليات اليوم الثاني ألقاب ختام الدوري للفرسان من فئة الأشبال بمواصفات الجولة الواحدة، مع تمايز على حواجز ارتفاعها 100 105 سم، تليها منافسة الختام لفئة المبتدئين من جولة وتمايز على حواجز 110 سم، تليها المنافسة الأولى للفرسان من فئة الجونيورز من جولة واحدة على حواجز/130/ سم، وعلى الميدان الخارجي تجري وقائع منافسة ختام فرسان المستوى الثاني من جولتين على حواجز 120 سم، وعلى الميدان الداخلي تتواصل المنافسة الأولى للفرسان الشباب من جولة واحدة على حواجز 135 سم، تعقبها المنافسة الأولى لفرسان المستوى الأول من جولة واحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها/145/ سم.

وينطلق اليوم الثالث والأخير لفعاليات ختام الدوري بمنافسة تحدي كأس لونجين من جولة واحدة، مع جولة تمايز على حواجز 130 سم، ثم تتوالى منافسات الختام لفئة الفرسان «الجونيورز» من جولتين على حواجز 135 سم، تليها منافسة ختام فئة الفرسان الشباب بمواصفات الجولتين على حواجز 140 سم، والختام بنهائي لونجين بمواصفات الجولتين وجائزة مقدارها 130 ألف درهم.