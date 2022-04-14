رودولفو: تشكيلة «الأبيض» ليست حكراً على أحد

معتز الشامي (دبي)



واصل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، برنامج الزيارات الميدانية للأندية، للوقوف على تدريبات اللاعبين الدوليين، وكل ما يتعلق بقوة التدريبات، والمستوى البدني والفني الذي تقدمه مختلف الأسماء المرشحة لدخول القائمة.

ويستمع الجهاز الفني لرؤية مدرب النادي، حول بعض الأسماء في التشكيلة، بما يعزز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي الفني، بين جهاز المنتخب والأجهزة الفنية للأندية، بهدف تجهيز اللاعبين الدوليين بالصورة الأمثل، التي تساعد مدرب المنتخب في عمله بطريقة سليمة.

وزار رودولفو تدريبات العين أمس الأول، وكان في استقباله عبد الله علي، المشرف على الفريق الأول، بالنادي، حيث عقد اجتماعاً مع الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق، وتابع جانب من الحصة التدريبية المسائية على استاد خليفة بن زايد، وفي ختام الزيارة أهدى عبدالله علي، المدرب الأرجنتيني، درع النادي التذكارية، بحضور أحمد الشامسي مدير الفريق.

وقال رودولفو: «نتطلع من خلال زيارتنا للأندية إلى تعزيز التواصل، وتبادل المعلومات الخاصة بجاهزية اللاعبين وتفعيل نظام التقارير المتبادلة بين اتحاد الكرة والأندية، مع التزام الجهاز الفني للمنتخب بتجهيز تقارير خاصة باللاعبين الدوليين لكل نادٍ على حدة، بهدف إرسالها للأندية بعد كل فترة تجمع، الأمر الذي يصب في مصلحة النادي والمنتخب على حد سواء».

وأضاف: «فترة وجود اللاعبين مع أنديتهم أطول من بقائهم مع المنتخب، إذ يتعامل مدرب النادي مع اللاعب «الدولي» بشكل متواصل، في حين يتم استدعاء اللاعب للمنتخب خلال فترة قصيرة لا تتعدى العشرة أيام، وأحياناً ربما نجد الرؤى مختلفة بين المدربين حول بعض اللاعبين، والواقع يؤكد أن مدرب النادي يكون على اطلاع أكبر بوضع اللاعب من مدرب المنتخب، ولكن يبقى الهدف واحداً، ونحتاج لتعزيز قوة الدوري من الناحيتين البدنية والفنية بكل تأكيد، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع أعضاء المنظومة وتشجيع الجماهير والتعامل باحترافية أكبر من اللاعبين.

وقال: أحرص على متابعة جميع اللاعبين ولا توجد أماكن في التشكيلة محجوزة بأسماء لاعبين معينين، لأننا نحتاج للمنافسة القوية بين الجميع «الدوليين» و«غير الدوليين»، لكن الأكثر جاهزية هو الذي سينضم إلى قائمة المنتخب.