اليوم 07:23
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
جوارديولا «ملك» نصف نهائي «الأبطال»
جوارديولا «ملك» نصف نهائي «الأبطال»
14 ابريل 2022 16:41

 
منير رحومة (دبي)


دوّن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، اسمه بأحرف من ذهب في سجل دوري أبطال أوروبا، عندما حقق رقماً قياسياً جديداً بالوصول إلى نصف النهائي للمرة التاسعة في مشواره التدريبي، ليكون بذلك أكثر مدرب يصل إلى «مربع ذهب» بطولة «الشامبيونزليج».
ووفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن جوارديولا أصبح أكثر مدرب يصل إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال في التاريخ، ويأتي بعده كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو في المركز الثاني في قائمة المدربين الذين تأهلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بـ 8 مرات لكل منهما.
وسبق لجوارديولا أن وصل إلى نصف النهائي خلال 4 مرات مع برشلونة، و3 مناسبات مع بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى مرتين مع مانشستر سيتي.
ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، عقب التفوق على أتلتيكو مدريد بهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ورغم وصوله إلى المربع الذهبي في ثماني مرات سابقة، إلا أن جوارديولا لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا إلا في مناسبتين مع برشلونة، موسمي 2008-2009 و2010-2011. وبلغ المدرب الإسباني نهائي المسابقة القارية مع «السيتي» في الموسم الماضي وخسر اللقب أمام تشيلسي.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
ريال مدريد
برشلونة
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©