جوارديولا «ملك» نصف نهائي «الأبطال»



منير رحومة (دبي)



دوّن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، اسمه بأحرف من ذهب في سجل دوري أبطال أوروبا، عندما حقق رقماً قياسياً جديداً بالوصول إلى نصف النهائي للمرة التاسعة في مشواره التدريبي، ليكون بذلك أكثر مدرب يصل إلى «مربع ذهب» بطولة «الشامبيونزليج».

ووفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن جوارديولا أصبح أكثر مدرب يصل إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال في التاريخ، ويأتي بعده كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو في المركز الثاني في قائمة المدربين الذين تأهلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بـ 8 مرات لكل منهما.

وسبق لجوارديولا أن وصل إلى نصف النهائي خلال 4 مرات مع برشلونة، و3 مناسبات مع بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى مرتين مع مانشستر سيتي.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، عقب التفوق على أتلتيكو مدريد بهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ورغم وصوله إلى المربع الذهبي في ثماني مرات سابقة، إلا أن جوارديولا لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا إلا في مناسبتين مع برشلونة، موسمي 2008-2009 و2010-2011. وبلغ المدرب الإسباني نهائي المسابقة القارية مع «السيتي» في الموسم الماضي وخسر اللقب أمام تشيلسي.