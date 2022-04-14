اليوم 07:23
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«واقعة النفق» تخطف الأضواء في قمة «أتلتيكو والسيتي»
«واقعة النفق» تخطف الأضواء في قمة «أتلتيكو والسيتي»
14 ابريل 2022 16:38

 
رضا سليم (دبي)


شهدت نهاية مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أحداثاً مؤسفة ومشادات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، بعدما انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل السيتي إلى نصف النهائي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف، ويواجه ريال مدريد في المربع الذهبي.
وخطفت واقعة النفق التي حدثت مع نهاية مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال بملعب واندا متروبوليتانو الأضواء، وتحولت إلى حديث الجماهير، بعدما اشتبك اللاعبون خلال الخروج من الملعب في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس.
وبدأت القصة من داخل الملعب باعتداء فيليبي لاعب أتلتيكو على فيل فودين لاعب مانشستر سيتي ما أدى لطرده، وهو المشهد الذي تسبب في توقف اللعب لعدة دقائق واحتساب 10 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع.
ومع نهاية المباراة تلاسن ستيفان سافيتش لاعب «الأتلتي» مع جاك جريليش عند مدخل الممر المؤدي، لغرف خلع الملابس، وقام بجذبه من شعره، وكان اللاعبان قد دخلا في شجار في اللحظات الأخيرة من المباراة أيضاً.
وقام بلانكوس فرساليكو لاعب الروخي برمي قارورة ماء على إيمريك لابورت لاعب السيتي وبقية الجهاز الفني، كما قام بالبصق عليهم قبل أن تتدخل الشرطة وعدد من لاعبي الفريقين لإنهاء الأزمة.
وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه بمجرد انتهاء المباراة وأثناء ذهاب اللاعبين لغرفة خلع الملابس نشبت معركة بين لاعبي كلا الفريقين، تضمنت دفعاً وشتائم وانتهى الأمر بتدخل الشرطة.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©