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279 نزيلا في «رمضانية» المؤسسة العقابية برأس الخيمة
279 نزيلا في «رمضانية» المؤسسة العقابية برأس الخيمة
14 ابريل 2022 15:36

 


رأس الخيمة (الاتحاد)


افتتحت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة البطولة الرمضانية لنزلاء ونزيلات المؤسسة التي تتضمن مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية والمسابقات بمشاركة 279 نزيلا ونزيلة.
وأوضح العقيد عبد الله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة بالإنابة أن إطلاق هذه البطولة بحضور الرائد ياسر عبد الله الطنيجي رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالإنابة يأتي بعد توقف قصري لمدة عامين فرضته جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بهدف توفير بيئة رياضية صحية للنزلاء ورفع مستوى نشاطهم البدني ولياقتهم والإسهام في تنمية قدراتهم وتأهيلهم وإعادتهم إلى الطريق القويم لخدمة مجتمعهم.
وأشار إلى أن البطولة التي يشارك فيها مجموعة من النزلاء تتضمن كرة القدم، والطائرة وتنس الطاولة، و«البيببي فوت»، و«الشطرنج»، و«البلاي ستيشن» إلى جانب مسابقات دينية وثقافية متنوعة في الوقت الذي تقام فيه بطولة كرة الطائرة للنزيلات، مؤكدا أن إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية وفرت كافة متطلبات نجاح البطولة بما يضمن خروجها بالشكل المأمول وبما يتماشى مع مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتأهيل نزلاء المؤسسة.
على صعيد متصل، أطلقت المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة سلسلة من الفعاليات الدينية تحت شعار «قافلة التسامح» تتضمن باقة متنوعة من المحاضرات والمسابقات الدينية يشارك فيها 136 من نزلاء ونزيلات المؤسسة.

رأس الخيمة
كرة القدم
تنس الطاولة
الشطرنج
كرة الطائرة
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