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الرياضي
سينداروف.. نجم «أساتذة الشطرنج»
سينداروف.. نجم «أساتذة الشطرنج»
14 ابريل 2022 15:33

 

الشارقة (الاتحاد)


توج الأوزبكي جواهر سينداروف بكأس بطولة نجوم الأساتذة للشطرنج السريع، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين، بمشاركة 6 من أفضل الأساتذة الدوليين الكبار على مستوى العالم.
وجاء فوز سينداروف بالصدارة بعدما حقق 8 نقاط من 10 جولات، بواقع 7 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة جاءت في جولته الخامسة من غريمه المولدافي فايوريل لوداتشيسكو، وجاء المصري أحمد عدلي بالمركز الثاني برصيد 6.5 نقطة.
شهدت البطولة في يومها الثاني عودة قوية للفتى الذهبي سالم عبد الرحمن بعد تحقيقه لسلسلة من الانتصارات المتتالية، في الجولات السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة، على كل من اليوناني افستراتيوس جريفاس والمولدافي فايوريل لوداتشيسكو والصربي إيجور ميلادينوفيتش والمصري أحمد عدلي، فيما خسر في الجولة التاسعة من منافسه الأوزبكي سينداروف، ليكتفي سالم بالمركز الثالث برصيد 6.5 نقطة أيضاً، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق نقاط كسر التعادل والذي جاء لمصلحة عدلي.
وحلّ رابعاً الصربي إيجور ميلادينوفيتش برصيد 4 نقاط، وجاء خامساً المولدافي فايوريل لوداتشيسكو برصيد 3 نقاط، فيما جاء بالمركز السادس اليوناني افستراتيوس جريفاس برصيد نقطتين.
حضر الختام وتكريم اللاعبين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من مدربي أندية الدولة واتحاد الشطرنج.
يذكر أن البطولة أقيمت بنظام الدوري الكامل على مرحلتين، ذهاباً وإياباً، على مدار يومين، وتم تحديد زمن اللعب بعشر دقائق لكل لاعب، مع إضافة 3 ثوانٍ لكل نقله منذ بداية المباراة.
كما تم نقل المباريات بشكل مباشر على العديد من مواقع الشطرنج العالمية، وكذلك البث المباشر للجولات على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك.

الشارقة
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
أوزبكستان
«الشطرنج السريع
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