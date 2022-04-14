كأس نائب رئيس الدولة للسلة تدخل مرحلة الحسم



دبي (الاتحاد)



تدخل فرق الوصل والبطائح والنصر والوحدة لقاء الفرصة الأخيرة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، حيث يلتقي الوصل مع البطائح بصالة النصر، والعميد مع العنابي بصالة الوصل في زعبيل بدبي في ربع نهائي البطولة، والفائز من هاتين المباراتين سوف يلحق بالثنائي شباب الأهلي والشارقة في المربع الذهبي الذي تنطلق منافساته الاثنين المقبل.

وتصدر الفرسان والملك قمة المجموعتين الأولى والثانية وصعدا معاً للمربع الذهبي، وتسعى الفرق الأربعة إلى كيفية اللحاق بركب المقدمة أملاً في المنافسة على آخر ألقاب موسم السلة في منافسات الرجال.

وكان فريق الشارقة قد توج بلقب كأس الاتحاد في بداية الموسم، ثم سيطر شباب الأهلي على بقية الألقاب بالفوز ببطولة الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.