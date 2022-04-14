عبد العزيز النعيمي يتأهل إلى نهائي «بادل تنس عجمان»



عجمان (الاتحاد)



واصل فريق دائرة التنمية السياحية، الذي يقوده الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي وطلال المندوس، سلسلة انتصاراته في منافسات بطولة البادل تنس في نسختها الأولى، ضمن دورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب، في الدور نصف النهائي على فريق دائرة البلدية في مباراة مثيرة حبست أنفاس المتابعين.

وضرب دائرة التنمية السياحية موعداً في نهائي البطولة المقرر إقامته يوم 18 رمضان، مع فريق مصرف عجمان الذي يقوده فارس المندوس وأحمد المهيري، والذي تأهل بدوره بعدما تجاوز عقبة ديوان الحاكم في المباراة الثانية في نصف النهائي.

وفي منافسات بطولة كرة الطائرة، اختتمت مباريات الدور ربع النهائي، بإقامة 4 مباريات ساخنة، وتأهل فريق أونلي فريش إلى الدور نصف النهائي بفوزه على فريق الصقور بشوطين دون رد، وتغلب التسامح على الكوماندوز بشوطين مقابل شوط واحد، وتجاوز الدفاع المدني فريق أبطال الطائرة بشوطين دون مقابل، فيما حقق الأكاديمية الأولمبية الفوز على الأكارم بشوطين دون رد، وأقيمت في وقت متأخر أمس الخميس مواجهتا الدور نصف النهائي، حيث التقى أونلي فريش بفريق الدفاع المدني، بينما واجه التسامح فريق الأكاديمية الأولمبية، وستقام المباراة النهائية غداً السبت على ملعب مركز شباب عجمان في مشيرف.

وتابع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان جانباً من مباريات كرة الطائرة، وأشاد بالشكل الفني للبطولة والمستويات الرفيعة التي يقدمها اللاعبون في جميع مسابقات الدورة، كما أثنى على جهود القائمين على البطولة ودورهم في نجاحها وانتشارها.

من جانب آخر، تنطلق الجمعة منافسات الرماية التأهيلية لمسابقة رماية مسدس هدف الأطباق (فرق رجال)، وتصفيات رماية بندقية الشوزن (فردي رجال)، ويتأهل الفائزون إلى مباريات اليوم الختامي للمسابقة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد، الموافق 16 رمضان، في نادي مصفوت للرماية والفروسية.