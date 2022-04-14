«نيو لندن» لجودلفين يدخل دائرة الديربي الإنجليزي



دبي (الاتحاد)

دخل المهر «نيو لندن» لجودلفين دائرة الضوء في ترشيحات الديربي الإنجليزي الكلاسيكي بنسبة 14 إلى 1، بعد الفوز المثير الذي حققه بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، في اليوم الثاني من لقاء كريفين ستيكس بنيوماركت.

وحقق فريق جودلفين والمدرب والفارس خمسة انتصارات على مدار اليومين، ويمكن القول إن «نيو لندن» كان واحدة من أكثرها إثارة للإعجاب عندما وضع منافسيه في الظل، في السباق البالغ طوله 2000 متر.

وتم ترشيح ابن «دباوي» بنسبة 14 إلى 1 (من 20) للديربي الانجليزي من قبل الشركات المختصة، بعد انطلاقته اللافتة من المنحدر، ليسجل الفوز بفارق طولين ونصف الطول، ويمكن أن يسلك طريق «أداير» إلى إبسوم، من خلال المنافسة في سباق الديربي التجريبي في لينجفيلد الشهر المقبل.

وقال أبلبي: «على مدار الأسبوعين الماضيين، كنا صامتين بعض الشيء بشأن إقحام الأمهار في مثل هذه التجارب في الديربي، لكنني كنت سعيداً بالطريقة التي وصل بها إلى أرضية الصعود للمرتفع، سنخوض تجربة الآن، وسنقوم بذلك في لينجفيلد، حتى لو تعرض للهزيمة فسوف يتعلم الكثير، وهذا سيخبرنا ما إذا كان حصان ديربي أم لا».

وتم استبعاد المهرة «الليالي» لشادويل في الوقت الحالي من سباق الجينيز، وقال مدربها شارلي هيلز: «لقد جئنا إلى هنا لنعرف ما إذا كانت حصان جينيز، ولكن بعد ذلك ربما سنبحث في مكان آخر، لقد كانت في موسمها مؤخراً، وهذا قد يكون عذراً، لكنها لم تأت بعد في كامل جهوزيتها هناك سباق مدرج في غضون أسبوعين، يمكن أن تشارك فيه، لكنه موسم طويل».

وتم الإعلان عن اعتزال الفرس «كوليت» التي أثبتت نفسها على أعلى مستوى على مضمار السباق، وجودلفين أستراليا واثقة من أن الفرس العنيدة ستنقل شجاعتها وقدرتها إلى ذريتها باعتبارها فرس توليد.

وفازت «كوليت» بخمسة سباقات ستيكس، بما في ذلك الأوكس الأسترالي للفئة الأولى عام 2020، و«امباير روز» للفئة الأولى 2021، وجمعت مبلغ مذهل قدره 7.138.055 دولار، لتصبح أعلى جائزة مالية تحققها إسطبلات جودلفين في أستراليا.