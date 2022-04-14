27 مقترحاً في كواليس «عمومية اليد»



رضا سليم (دبي)



لم تستغرق الجمعية العمومية لاتحاد اليد التي جرت بتقنية الاتصال المرئي، سوى 15 دقيقة فقط لاعتماد جدول الأعمال ومحضر الاجتماع السابق والتقارير المالية والإدارية والفنية لمجلس الإدارة، في حضور نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وداود مليح رئيس لجنة المسابقات، وعدنان فرج رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، وممثلي 16 نادياً هم أعضاء الجمعية، كما حضر محمد الكعبي من الهيئة العامة للرياضة، وبطي العبدولي من اللجنة الأولمبية الوطنية.

فيما شهدت الجمعية مناقشة 27 مقترحاً من الأعضاء لأكثر من ساعة، على الرغم من تحويلها إلى اللجان المختصة بالاتحاد والتواصل مع الأندية لتطبيقها من عدمه، إلا أنه تم عرض جميع المقترحات أمام الحضور.

ووجه نبيل عاشور رئيس الاتحاد الشكر إلى جميع الأندية على تعاونها الدائم وإلى أعضاء مجلس الإدارة الذين بذلوا الجهد من أجل مواصلة تطوير اللعبة، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات تخرج بتوصيات تخدم مصلحة اللعبة، والاتحاد سيواصل السعي نحو مستقبل أفضل لكرة اليد، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل من خلال تكاتف الجميع.

وطالب عاشور الأندية بدعم المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن معظم الأندية دائماً ما تعرض صالاتها لتدريب المنتخبات، وهو ما يؤكد قوة العلامة بين الاتحاد وكل أندية اللعبة، مؤكداً دعم الاتحاد لمشاركة الأندية في البطولة الخارجية، حيث سيشارك الجزيرة في بطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها الكويت الكويتي خلال شهر يونيو المقبل، وأيضاً مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية التي ستقام في نفس الشهر أيضاً.

وكشف عاشور عن التواصل مع الاتحادات القارية وأيضاً الاتحاد الدولي من أجل تطوير مستوى المدربين، وقال:«هناك رخصة مزاولة مهنة كرة اليد من الاتحاد الدولي وبدأ اعتمادها بالفعل في أفريقيا، والاتحاد الدولي يضغط على الاتحادات القارية من أجل حصول المدربين على هذه الدورة، وخلال المرحلة المقبلة سنوفر دورات دولية للمدربين من أجل أن يكون جميع مدربي الدولة لديهم هذه الرخصة.

وطالب رئيس الاتحاد من ممثلي الأندية مساعدة الاتحاد في جلب حكام صغار، مؤكداً أن كرة اليد تختلف عن بقية الألعاب الجماعية ولابد أن يكون الحكم قد سبق له اللعب، ولن نحرم الحكام الصغار من اللعب أيضاً، وهناك تواصل من عبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة الحكام مع الاتحاد الآسيوي للعبة، من أجل اعتماد حكام قاريين ووضعهم على الطريق نحو الشارة الدولية.

ونوه عاشور إلى أن هناك نظاماً جديداً لبطولة السوبر وأيضاً مسمى جديد، وهناك عمل داخل المسابقات على تطوير البطولات، وسيتم الإعلان عنه للأندية بمجرد الانتهاء من المشروع.

وتطرق الحديث لميزانية الاتحاد ودعم المنتخبات، وتدخل محمد الكعبي ممثل الهيئة الذي أشاد بالجمعية العمومية وقال:«هناك تغييرات واسعة في المرحلة المقبلة بشأن استراتيجية التعامل مع الاتحادات، خاصة من ناحية الدعم المالي السنوي، وأيضاً دعم المنتخبات الوطنية بالشكل الذي يخدم هذه المنتخبات قبل السفر إلى البطولات».

أما عن المقترحات التي كانت هي الأبرز على طاولة الجمعية العمومية، والتي وصلت إلى 27 مقترحاً أغلبها يتعلق بالجوانب الفنية ونظام المسابقات والقيد للأجانب والمقيمين، فقد كان أبرزها زيادة عدد اللاعبين الأجانب لفئة الرجال إلى اثنين، وإلغاء شرط الهوية للاعب المقيم، وتعديل مواعيد مباريات الناشئين.

وكان المقترح الأبرز تعديل دوري الرجال وعودة إلى نظامه القديم؛ كون النظام الجديد الذي تم تطبيقه لم يأت بثماره على المسابقة، وهو ما ورد ضمن مقترحات أكثر من ناد، وزيادة عدد بطولات الرجال إلى 5 مسابقات واستحداث بطولة النخبة لأول 4 فرق في الدوري، ثم المطالبة بتخفيض رسوم التسجيل للاعبين.

يذكر أن الأندية التي حضرت الاجتماع هي اتحاد كلباء وبني ياس والبطائح والجزيرة وخورفكان ودبا الحصن والذيد وشباب الأهلي والشارقة والظفرة والعين، ومليحة والمدام والنصر والوحدة والوصل.