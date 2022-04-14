الاتحاد العربي يتمنى التوفيق لـ «الأبيض»



دبي (الاتحاد)



شارك عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين، في اجتماع الاتحاد العربي بجدة وترأسه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد العربي بالتهنئة إلى منتخبات قطر والسعودية والمغرب وتونس بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2022، متمنين التوفيق لمنتخب الإمارات في تصفيات الملحق، ولقطر التوفيق والنجاح في تنظيم المونديال.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مجموعة من البرامج والمشاريع التطويرية لرياضة كرة القدم العربية التي تسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً أن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام تنفذ خلال هذا العام.

واستعرض الاجتماع أجندة مسابقات الاتحاد للموسم 2022- 2023 وتشكيل اللجان المساعدة واعتمادها، إلى جانب اعتماد إطلاق جوائز الاتحاد العربي السنوية وتكريم الرياضيين الرواد العرب.