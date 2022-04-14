«البعثات الدراسية» يكمل «مربع ذهب» كأس منصور بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)

أكمل فريق مكتب البعثات الدراسية عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بفوزه 2 - 0 على وكالة أنباء الإمارات «وام» في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وضرب مكتب البعثات الدراسية موعدا في نصف النهائي مع مكتب الأمين العام، فيما يواجه فريق مدارس الإمارات الوطنية نادي سيتي جولف، وتقام المباراتان يوم الاثنين المقبل.

وحسم مكتب البعثات الدراسية تأهله عقب انتصاره الثمين على وكالة أنباء الإمارات «وام»، بثنائية يوسف الغرب ومحمد الجنيبي، ليحجز البطاقة الثانية في المجموعة بعدما وصل إلى النقطة السادسة، بينما ودع «وام» المسابقة بجانب الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي خسر أيضا، يوم الأربعاء، أمام مدارس الإمارات الوطنية بهدفين دون رد، سجلهما كل من أحمد سمير وأحمد السيد، ليحقق فريق مدارس الإمارات الوطنية فوزه الثالث على التوالي.

وتأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى نصف النهائي متصدرا لمجموعته برصيد «9 نقاط»، يليه مكتب البعثات الدراسية «6 نقاط»، مقابل نقطة لكل من وكالة أنباء الإمارات «وام» والأرشيف والمكتبة الوطنية.

أدار مباريات، الأربعاء، طاقم تحكيم مكون من أحمد حسن الحمادي وعبدالله النقبي، وذلك في إطار التعاون المشترك مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

يذكر أن مكتب الأمين العام، بطل النسخة الأخيرة، نال بطاقة التأهل الأولى برصيد «7 نقاط»، وتمكن نادي سيتي جولف من خطف البطاقة الثانية بعدما حل ثانيا بـ «4 نقاط»، بينما ودع فريقا دائرة القضاء وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية النسخة التاسعة للبطولة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية.