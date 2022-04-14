جوارديولا قلق على «صانع اللعب» و«الظهير»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قلقه الشديد على النجم وصانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين الذي خرج مصاباً بعد 65 دقيقة من مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بملعب واندا ميتروبوليتان في مدريد، وانتهت صفر- صفر، وتأهل على إثرها «السيتي» إلى «مربع الذهب» لفوزه في الذهاب بهدف.

واعترف جوارديولا في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» بأن الفريق واجه مشاكل كبيرة، ليس فقط لإصابة دي بروين، والمدافع كايل ووكر، وإنما لأنع عانى كثيراً خلال فترة قصيرة، وقال: لا يمكن أن ننسى أننا لعبنا منذ 3 أيام ضد ليفربول في الدوري «2-2»، ثم سافرنا إلى مدريد، ولعبنا مباراة صعبة، وتعرض بعض لاعبينا للإصابة.

وتساءل بقلق قائلاً: لا أعرف ما الذي سيحدث خلال الأسابيع القادمة، ولكننا على أية حال نحتفل بتأهلنا إلى نصف نهائي البطولة، لأنها المرة الثالثة في تاريخ النادي التي يصل فيها السيتي إلى هذا الدور.

وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» أن دي بروين خرج مصاباً في ربلة الساق الأيمن، وبدا عليه الإحباط الشديد، وهو جالس على دكة البدلاء وأفراد الجهاز الطبي من حوله يفحصونه ويقدمون له الإسعافات الأولية.

وأضافت أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما امتد أيضاً إلى إصابة الظهير كايل ووكر، مشيرة إلى أن احتمالات مشاركتهما في مباراة الكأس يوم السبت ضد ليفربول مستبعدة، بل وأضافت أن احتمالات مشاركة دي بروين في مباراة ذهاب نصف نهائي «الشامبيونزليج» غير مؤكدة، رغم أنه لم يصدر بعد تقريراً بالحالة النهائية لإصابة اللاعب ومدى خطورتها.