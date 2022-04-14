السناني: الوحدة «تحدٍ خاص»!



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أكد خالد السناني حارس الظفرة أن عودته واردة بقوة أمام الوحدة يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة أنه انتظم في التدريبات منذ 3 أسابيع، وأصبح في حالة بدنية وفنية جيدة، تجعله قادراً على الظهور ضمن المجموعة الأساسية في المباراة، التي يعتبرها تحدياً خاصاً بالنسبة له، لأنها تأتي بعد غياب امتد لأكثر 4 أشهر، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الخلفي.

وقال السناني: تعافيت تماماً من الإصابة ومن دون جراحة حسب قرار الأطباء، وحرصت خلال الفترة السابقة على الالتزام التام بالبرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي ركز على تقوية العضلات، وحالياً أتدرب بشكل طبيعي، وأنتظر أن تكون أول مباراة لي بعد العودة أمام «العنابي»، في الجولة القادمة للدوري، وسعيد بأن أعود من بوابة هذه المباراة التي تعقبها مواجهة لا تقل عنها أهمية أمام العين.

وأضاف: المباريات أمام منافسين كبار، ينتظرها اللاعب بتشوق، وتمثل تحدياً مع الذات، وهي ممتعة وتحتاج إلى أن يكون اللاعب في قمة المسؤولية داخل الملعب، وبما أنها ستكون أول مباراة لي بعد انقطاع لفترة طويلة فستكون المسئولية على عاتقي كبيرة، وأنا على قدر المسؤولية، خاصة أن المباراة تأتي بعد 3 لقاءات جيدة للفريق، حصد خلالها 7 نقاط مهمة، لذلك يجب أن نواصل بذات المستوى في الفترة المقبلة، ونجمع أكبر عدد من النقاط، لنؤمن البقاء في «المحترفين» بشكل نهائي، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن جميع المواجهات المتبقية صعبة، وأنه لا فرق بين فريق كبير وآخر صغير، فالكل يقاتل من أجل النقاط، وعلينا أن نساعد أنفسنا، والتركيز العالي سلاحنا بجانب الروح القتالية والأداء بانضباط ومسؤولية.

ويرى السناني أن الموسم الحالي الأصعب على اللاعبين، نظراً للتوقفات الطويلة التي فرضتها ظروف تصفيات المونديال، وهو ما جعلهم يعودون إلى البدايات دائماً بعد كل توقف، لذلك فإن تذبذب المستويات من الأمور الطبيعية، في ظل هذا الوضع الذي قلل من المتعة في المباريات ومن سماته كثرة الإصابات.

يذكر أن السناني خاض هذا الموسم 5 مباريات، منها 3 في الدوري أمام اتحاد كلباء وعجمان والوحدة، وله 9 تصديات، وحصد فيها فريقه 4 نقاط، بينما خاض مباراتين في كأس الخليج العربي أمام النصر والعروبة، ويرى السناني أن الأهم بالنسبة لهم هو إنهاء الموسم بصورة جيدة ويؤكدوا استمرارهم في الأضواء، معرباً عن ثقته الكبيرة بأن الموسم المقبل سيكون مختلفاً وأفضل للفريق.

