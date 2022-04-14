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هوكس وبيليكانز «بارقة أمل»
هوكس وبيليكانز «بارقة أمل»
14 ابريل 2022 11:40

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

أبقى أتلانتا هوكس ونيو أورليانز بيليكانز على آمالهما في بلوغ الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عندما أكرم الأول وفادة ضيفه تشارلوت هورنتس 132-103، وتغلب الثاني على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 113-103 في الملحق.
وضمن هوكس وبيليكانز خوض مباراة فاصلة أمام مضيفيهما كليفلاند كافالييرز ولوس أنجلوس كليبرز من أجل خطف البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى الأدوار الإقصائية.
في المباراة الأولى، لم يجد أتلانتا، وصيف بطل المنطقة الشرقية العام الماضي، أي صعوبة لتخطي عقبة تشارلوت هورنتس، حيث فرض سيطرته على مجريات المباراة بأكملها تقريباً، ووصل الفارق إلى 33 نقطة في الربع الأخير.
واستهل أتلانتا المباراة جيداً، وكسب الربع الأول بفارق تسع نقاط «32-23»، قلصها الضيوف إلى ثماني نقاط، بعدما كسبوا الربع الثاني بصعوبة بفارق نقطة واحدة «29-28».
لكن أصحاب الأرض غردوا خارج السرب في الربع الثالث وحسموه بفارق 18 نقطة «42-24»، بينها 14 نقطة لنجمه تراي يونج أفضل مسجل في صفوفه «24 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة»، قبل أن يكسب الربع الأخير 30-27.
وأسهم ديأندريه هانتر والسويسري كلينت كابيلا في الفوز الساحق لأتلانتا، حيث سجل الأول 22 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف الثاني 15 نقطة مع 17 متابعة.
في المقابل، لم تنفع تشارلوت هورنتس النقاط الـ26 للاميلو بال.
ويبقى الأمل الأخير لأتلانتا في بلوغ «البلاي أوف» الفوز على كليفلاند كافالييرز الذي فرط في الفرصة الأولى الثلاثاء بخسارته أمام بروكلين نتس 108-115، علماً بأن الفائز بينهما سيلاقي متصدر المنطقة الشرقية ميامي هيت في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.
وفي المباراة الثانية، فرض نيو أوليانز بيليكانز سيطرته أيضاً على ضيفه سان أنتونيو الذي استيقظ متأخرا في الربع الأخير لتعويض تخلفه بفارق 21 نقطة في الربع الثالث دون جدوى.
وحسم بيليكانز الأرباع الثلاثة الأولى في مصلحته 26-22 و35-28 و31-25، تاركا الأفضلية في الربع الأخير لضيفه «28-21».
ويدين بيليكانز بفوزه إلى سي جاي ماكولوم صاحب 32 نقطة «مع سبع تمريرات حاسمة وست متابعات» بينها 27 في الشوط الأول.
وأضاف براندون إنجرام 27 نقطة، والليتواني العملاق يوناس فالانتسيوناس «2.13 متر» 22 نقطة مع 14 متابعة بينها 11 دفاعية.
وبرز ديفاين فاسل في صفوف سبيرز بتسجيله 23 نقطة بينها سبع ثلاثيات، لم تكن كافية لمواصلة فريقه لمشواره في الدوري، بعدما كافح في المباريات الأخيرة من الدوري المنتظم ليحجز بطاقته في الملحق على حساب لوس أنجلوس ليكرز ونجمه «الملك» ليبرون جيمس.

الدوري الأميركي لسلة المحترفين
أميركا
ليبرون جيمس
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