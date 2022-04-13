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«الأثقال» يوزع الحقائب الإدارية
«الأثقال» يوزع الحقائب الإدارية
14 ابريل 2022 01:30

دبي (الاتحاد)

وزع مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمد ناصر بن خماس رئيس مجلس الإدارة، المناصب والحقائب الإدارية على أعضاء المجلس الجديد للاتحاد، حيث تم إسناد مهمة نائب رئيس مجلس الإدارة إلى راشد عبدالله علي محمد، ليتولى بجانب ذلك مهمة الإشراف العام على جميع الفعاليات والمبادرات، كما أسند إليه مسؤولية تولي مهام رئيس الاتحاد بالنيابة عنه في حال الغياب.
أسند المجلس منصب الأمين العام إلى محمد خميس النقبي، كما تولى عبدالله سيف محمد الشعالى العليلي مهمة المدير المالي للاتحاد، بالإشراف على مبادرات تفعيل الرياضة، وتولت خديجة إبراهيم محمد خليفة رئاسة لجنة الاستثمار والتطوير والشراكات والمبادرات النسائية للاتحاد، وحمد جمعة خميس علي العجمي رئيساً للجنة الفنية بالاتحاد وإدارة المنتخبات الوطنية للعبة، وأسندت رئاسة لجنة المبادرات والشراكات الدولية للاتحاد إلى سعود محمد محمود النورى، وتولى سالم خميس الصريدي رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد.

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