8 فرق تشارك في بطولة سعيد بن طحنون الرمضانية

أبوظبي (وام)

بحضور ورعاية معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، انطلقت أمس الأول، في نادي بني ياس نهائيات بطولة سعيد بن طحنون آل نهيان الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي شاركت في المرحلة التمهيدية 8 فرق تنافست فيما بينها، لتتأهل 4 فرق إلى نصف النهائي هي شرطة أبوظبي والعاصمة والعين وكابيتانو.

وكان في استقباله اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشخصيات، في مقدمتهم الدكتور سالم بن ركاض العامري، والعميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية.

سعيد بن طحنون والحضور قبل انطلاقة البطولة

حضر الفعالية، الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس مكتب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان للمبادرات والفعاليات رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة..

كما حضر من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة فهد عبدالله العامري، وخليفة محمد الجنيبي، والدكتور ياسر محمد عبدالمقصود. وتطبّق على مباريات البطولة كافة الأنظمة والقوانين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة قدم الصالات.

وأكد الدكتور عبدالله سالم الوحشي، أنه تم توفير كل عناصر النجاح للبطولة، وتم رصد جوائز مالية كبيرة للفرق الفائزة، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك.