«نيتيف تريل» لجودلفين يجتاز الاختبار في الكريفين



أبوظبي (الاتحاد)

اجتاز «نيتيف تريل» لجودلفين الجولة التحضيرية لسباق 2000 جينيز بأفضل أسلوب بفوزه في كريفن ستيكس للفئة الثالثة بأقل مجهود في نيوماركت، المملكة المتحدة، اليوم.

في المشاركة الأولى للحصان لمسافة الميل وفي أول ظهور له بالموسم بإشراف شارلي ابلبي، اختبأ الجواد خلف المتصدرين مباشرة عقب انطلاق السباق فيما شرع «ستار أوف انديا» في تصدر المجموعة المكونة من ستة أمهار.

وشرع هذا الجواد غير المهزوم والفائز في اثنين من سباقات الفئة الأولى، في إحراز تقدم جيد، حينما اشتدت المنافسة عند الوصول الى ربع الميل الأخير، واندفع من خلال المجموعة لانتزاع الصدارة عند عبور علامة الفيرلونج.

وانطلق «نيتيف تريل» بالسرعة العليا عند الوصول الى الأرضية المرتفعة، ووسع الفارق عن منافسيه مسجلاً فوزاً مقنعاً بقيادة وليام بيوك.

وقال شارلي ابلبي: «شعرت بارتياح من الطريقة التي بدا عليها «نيتيف تريل» في حلبة الاستعراض وأسلوب ركضه في السباق، وأشعر بتشجيع بإنجازه المشاركة الأولى الآن.

وأضاف: لديه أسلوب رائع في الركض، ويركض في الطريقة السليمة طوال مراحل السباق، وهو حصان ضخم الكتلة وحركته منتظمة، ولكنها موفرة للجهد، ولا يحاول بذل مجهود فوق المستوى المطلوب، وبإمكان وليام وضعه في أي موقع يشاء، والأهم من ذلك أنه حينما يحصل على شارة الانطلاق، تأتي الاستجابة.

وتابع: اليوم ركض «نيتيف تريل»ووزنه يزيد 2 كجم عن وزنه حينما فاز في ديوهيرست، وأنا من أنصار المدرسة القديمة بالتوجه إلى الجينيز بنفس الوزن الذي كان في سباق ديوهيرست، ولن تكون هناك تحسينات ملحوظة جراء ذلك، ولكن ذهنه في السباقات أصبح في وضع التشغيل، ويمكننا الآن التطلع الى الجينيز.