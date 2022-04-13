اليوم 07:19
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«نيتيف تريل» لجودلفين يجتاز الاختبار في الكريفين
«نيتيف تريل» لجودلفين يجتاز الاختبار في الكريفين
13 ابريل 2022 21:42


أبوظبي (الاتحاد)
اجتاز «نيتيف تريل» لجودلفين الجولة التحضيرية لسباق 2000 جينيز بأفضل أسلوب بفوزه في كريفن ستيكس للفئة الثالثة بأقل مجهود في نيوماركت، المملكة المتحدة، اليوم.
في المشاركة الأولى للحصان لمسافة الميل وفي أول ظهور له بالموسم بإشراف شارلي ابلبي، اختبأ الجواد خلف المتصدرين مباشرة عقب انطلاق السباق فيما شرع «ستار أوف انديا» في تصدر المجموعة المكونة من ستة أمهار.
وشرع هذا الجواد غير المهزوم والفائز في اثنين من سباقات الفئة الأولى، في إحراز تقدم جيد، حينما اشتدت المنافسة عند الوصول الى ربع الميل الأخير، واندفع من خلال المجموعة لانتزاع الصدارة عند عبور علامة الفيرلونج.
وانطلق «نيتيف تريل» بالسرعة العليا عند الوصول الى الأرضية المرتفعة، ووسع الفارق عن منافسيه مسجلاً فوزاً مقنعاً بقيادة وليام بيوك.
وقال شارلي ابلبي: «شعرت بارتياح من الطريقة التي بدا عليها «نيتيف تريل» في حلبة الاستعراض وأسلوب ركضه في السباق، وأشعر بتشجيع بإنجازه المشاركة الأولى الآن.
وأضاف: لديه أسلوب رائع في الركض، ويركض في الطريقة السليمة طوال مراحل السباق، وهو حصان ضخم الكتلة وحركته منتظمة، ولكنها موفرة للجهد، ولا يحاول بذل مجهود فوق المستوى المطلوب، وبإمكان وليام وضعه في أي موقع يشاء، والأهم من ذلك أنه حينما يحصل على شارة الانطلاق، تأتي الاستجابة.
وتابع: اليوم ركض «نيتيف تريل»ووزنه يزيد 2 كجم عن وزنه حينما فاز في ديوهيرست، وأنا من أنصار المدرسة القديمة بالتوجه إلى الجينيز بنفس الوزن الذي كان في سباق ديوهيرست، ولن تكون هناك تحسينات ملحوظة جراء ذلك، ولكن ذهنه في السباقات أصبح في وضع التشغيل، ويمكننا الآن التطلع الى الجينيز.

جودلفين
خيول جودلفين
خيول الإمارات
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©