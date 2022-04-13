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الرياضي
الوحدة يفوز بالمرحلة الرابعة من «دوري الجماهير»
الوحدة يفوز بالمرحلة الرابعة من «دوري الجماهير»
13 ابريل 2022 21:43


دبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم عن فوز نادي الوحدة، بلقب دوري الجماهير في مرحلته الرابعة ــ فئة الجوائز الدورية، عن إجمالي الحضور في الجولات 18، 19 و20.
وحقق الوحدة المركز الأول في هذه الجولات الثلاث، بعدما حقق معدلاً للحضور الجماهيري بلغ 2390 متفرجاً، يليه بالمركز الثاني نادي العين بمعدل 1530 متفرجاً، ثم بالمركز الثالث نادي الشارقة بمعدل 634 متفرجاً.
ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة إقامتها نهاية شهر أبريل الجاري.
وأطلقت الرابطة هذه الجوائز الخاصة بمبادرة دوري الجماهير، في إطار العمل المشترك مع الأندية، لتحسين التفاعل الجماهيري، وتشمل جائزة «الحضور الجماهيري الدورية»، وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، بداية من الجولة التاسعة، و«جائزة الحضور الجماهيري السنوية»، التي توزع في نهاية الموسم، حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري. 

رابطة المحترفين
اتحاد الكرة
نادي الوحدة
نادي العين
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