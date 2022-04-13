«الأولمبية» تعقد لقاء الأخلاق الرياضية والقيم

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية بمجلس الخوانيج في دبي لقاء «الأخلاق الرياضية والقيم الأولمبية»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الرياضية والعامة على مستوى الدولة.

حضر اللقاء قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

وافتتحت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية فعاليات اللقاء، مؤكدة أهمية استعراض القيم النبيلة والسامية لمبادئ الحركة الأولمبية وإرساء مبادئ التعاون والإخاء والسلام بين جميع أفراد المجتمع، واستثمار فرصة تزامن اللقاء مع شهر رمضان المبارك للتأكيد على هذه المعاني في دولة الخير والنماء.

وتحدث عبد الله موسى من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن أبرز الممارسات التي تسلط الضوء على المبادئ والقيم السامية بصورة عامة وما يتماشى مع الأخلاق الرياضية والتركيز على التجارب والمواقف المضيئة، وما تتركه من بصمات إيجابية في نفوس الرياضيين، ومعرفة كيفية جعل تلك الممارسات من الصفات المعتمدة في مختلف مجالات الحياة.

وأوضح عبد الله موسى أهمية احترام حقوق وإنسانية الآخرين، واحترام القوانين الرياضية والالتزام بعدم إيذاء المنافسين وأداء المباريات بالروح الرياضية المطلوبة، بما يحقق الهدف من القيم والأخلاق في انعكاس عملي على أرض الواقع، ويعزز مستوى القطاع الرياضي، ويجعله بيئة مثالية للتنافس الشريف.