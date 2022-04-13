التخطيط والحرس إلى الدور الثاني لـ «مؤسسات الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

حجز فريقا دائرة التخطيط والمساحة والإدارة العامة للحرس الأميري بطاقتي التأهل للدور الثاني للبطولة الثالثة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

في مباراة قمة في الإثارة والمتعة ونهائي مبكر للبطولة، ضمن فريقا دائرة التخطيط والمساحة والإدارة العامة للحرس الأميري التأهل للدور الثاني، بعد انتهاء مباراة الجولة الثالثة بالتعادل بنتيجة سبعة أهداف لكل منهما، أحرز لفريق الحرس اللاعبون حمد حسين البلوشي هدفين، وهدف لكل من خالد الحمادي ومروان جاسم وجلال الصيادي وأحمد عبدالله وعيسى باسل، بينما أحرز للتخطيط اللاعبون فرهاد علي خمسة أهداف، وعبد القادر حسن هدفين، بهذا النتيجة يرتفع رصيد كل من الفريقين إلى سبع نقاط، حيث جاء فريق الحرس الأميري في المركز الأول، يليه فريق التخطيط والمساحة.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق هيئة كهرباء ومياه الشارقة فوزاً مهماً على هيئة مطار الشارقة بنتيجة 12 هدف، مقابل هدفين ليحتل فريق التخطيط المركز الثالث للمجموعة برصيد ثلاثة نقاط وينعش أماله في التأهل للدور الثاني للبطولة ضمن أفضل ثالث.