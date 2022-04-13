100 مليون ينتظرون «عالمية الرياضات الإلكترونية» في دبي

رضا سليم (دبي)

تستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة «إي إم جي فيستيفال 2022» العالمية للألعاب الإلكترونية التي تنظمها إي سبورت مانجمنت جروب، ضمن مجموعة عبدالله القرق للاستثمار العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو المقبل في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وعبدالله القرق رئيس مجموعة عبدالله القرق المنظمة للبطولة، وداره كامبل مدير مجموعة عبدالله القرق للاستثمار العالمي.

يشارك في البطولة 8 فرق تم اختيارهم من بين الأفضل على المستوى العالم، وتضم الفرق مشاركين من مختلف قارات العالم، حيث يشارك لاعبون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وأوروبا والصين، كما يشارك فريق نصر إي سبورت الإماراتي في البطولة، والذي كان قد تم اختياره بعد تأهله في التصفيات التي أقيمت في دبي في شهر نوفمبر الماضي، ويضم كل فريق 5 لاعبين، ويتنافس كل فريق في 3 مباريات، وستقام المنافسات أيام 9 و10 و11 يونيو 2022، وتتوقع اللجنة المنظمة للبطولة أن يتابع الحدث أكثر من 100 مليون مشاهد عبر الإنترنت«.

وتصل جوائز الفائزين إلى 250 ألف دولار، وتكمن قيمة هذه البطولة في الفنيات أكثر من الماديات، حيث إن كل فريق يبرع في إبراز مواهبه للتغلب على باقي الفرق، وتتنافس الفرق في ألعاب سي إس جو، التي تضم لعبة كاونتر سترايك - جلوبال أوفينسيف، وسيتم بث منافسات البطولة عبر منصتي تويتش ويوتيوب على الهواء مباشرة، كما سيتمكن الجمهور من متابعة البطولة حضورياً في مركز دبي التجاري العالمي، ونتوقع حضور أكثر من 15 ألف متفرج لمتابعة البطولة داخل القاعة».

وقال خالد العور: «يسر مجلس دبي الرياضي أن يدعم هذه البطولة التي تشكل إضافة مهمة على مستوى التنوع في الرياضات التي يحرص المجلس على تنظيمها أو دعمها على مدار العام، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما أنها تخدم أهداف مجلس دبي الرياضي في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع الرياضي من خلال تنظيم بطولات جديدة».

وأضاف العور:«الرياضات الإلكترونية أصبحت تحظى بشعبية واسعة، وتشهد إقبالاً واسعاً ومتابعة كبيرة من الشباب على مستوى العالم، ويحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على تشجيع ودعم تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع مختلف شرائح المجتمع، وكانت دبي قد استضافت سابقاً نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية وجولة بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، والتي حظيت بمتابعة مليونية من جميع أنحاء العالم، وشارك فيها أبطال العالم، لتصبح دبي المدينة الأولى على مستوى العالم التي تستضيف بطولتين عالميتين من هذا النوع في موسم واحد، وهو ما يؤكد سرعة انتشار هذه الرياضة في الدولة بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، والقدرات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها دبي من الكوادر الوطنية الشابة القادرة على تنظيم وتطوير هذا النوع من الرياضات، بالتعاون مع المنظمين العالميين في مجال الرياضات الإلكترونية».

وقال عبدالله القرق: «نشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم الكبير الذي يقدمه لنا لتنظيم هذه البطولة العالمية، الرياضات الإلكترونية هي المستقبل، والعالم كله يتغير لهذا الاتجاه، لذلك نحرص على أن نواكب متطلبات العصر الحديث ونبادر فيه بالمشاركة الفعالة، نعمل على تنظيم العديد من الرياضات الإلكترونية، حيث إن جدول الفعاليات يتضمن 12 فعالية للرياضات الإلكترونية على مدار العالم تنظم في مختلف أنحاء الدولة».

وأضاف: «تضم هذه البطولة العديد من الفئات للكبار والصغار، نطمح من خلال تنظيمها بالتعاون مع جلوبال إي سبورت ومقرها في سنغافورة وأيضاً بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والمجتمعية».

وقال داره كامبل:«معدل المشاركين في بطولات الألعاب الإلكترونية بالدولة متوسط أعمارهم في سن 32، وهناك آباء يمارسون هذه الرياضة إلى جانب الصغار، وتساهم الرياضات الإلكترونية بجزء كبير في الاقتصاد، حيث إن حجم الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط في هذه الرياضات يصل إلى 320 مليون دولار».