2500 مشارك في سباق الجري بـ«ند الشبا»



دبي (الاتحاد)

يتنافس أكثر من 2500 مشارك مساء الغد في سباق الجري الذي يقام في مضمار ميدان ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، وتنطلق المنافسات في العاشرة مساء من داخل مضمار الخيل بميدان، ويتضمن التحدي 3 مسافات هي: 4 كيلومترات للشباب 13 و14 سنة والناشئين 11 و12 سنة من البنين والبنات، و5 كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات فوق 50 سنة، وسباق 10 كيلومترات، وستكون الانطلاقة على شكل مجموعات بفاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى، وسيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد ألعاب القوى.

وقررت اللجنة المنظمة إضافة مسافة 4 كيلومترات للفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب مسافة 5 كيلومترات و10 كيلومترات لمختلف الفئات في سباق الجري بمضمار ميدان، جاء من أجل إتاحة الفرصة للناشئين للمشاركة في هذه الفعاليات المهمة، وكذلك تشجيع أفراد العائلات على ممارسة رياضة الجري، والمشاركة معاً في البطولات والسباقات المختلفة.

ووجهت اللجنة الدعوة إلى الجمهور وعائلات المشاركين للحضور إلى مضمار ميدان مساء الغد، والاستمتاع بمتابعة السباقات وتشجيع أفراد عائلاتهم وعيش تجربة رياضية رمضانية مميزة، وأن اللجنة المنظمة استعدت لاستقبال الجمهور، وتوفير أماكن وقوف لسياراتهم من أجل قضاء أمسية سعيدة.

من ناحية أخرى، تأهل فريق فهود زعبيل وفريق بن ثاني إلى دور نصف النهائي في منافسات بطولة الكرة الطائرة، حيث يلتقي فهود زعبيل يوم الجمعة مع الفريق صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، ويلتقي فريق بن ثاني مع الفريق صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية.

وجاء تأهل فريق فهود زعبيل بعد فوزه على فريق المفاجأة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بنتيجة 25-19 و25-21 و24-26 و29-27، وتم اختيار اللاعب نصير علي من فريق فهود زعبيل كأفضل لاعب في المباراة، وأدار تحكيم المباراة محمد الدولة وخالد راشد.

فيما جاء تأهل فريق بن ثاني بعد فوزه على فريق إتش أم أس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بنتيجة 25-19 و25-19 و22-25 و25-21، واختير اللاعب محمد ولي زاده من فريق بن ثاني كأفضل لاعب في المباراة، وأدار التحكيم محمد الشامسي وعلي حميد.

في الوقت نفسه،تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وجوان ماتين دياز إلى دور الـ 16 في فئة المحترفين ببطولة البادل تنس، بعد تفوقه على الثنائي عمر محمد إبراهيم وعمر أهلي بنتيجة 6-1 و6-2، كما تأهل الثنائي خافير جاريدو ولوكاس كامباجنولو بعد فوزهما على الثنائي جويلرمو فيلافان مارتن وأندري ديلمار بنتيجة 6-1 و6-0، وفاز سعيد محمد المري وبابلو كاستيلو على علي العارف وألونسو رودريجيز بنتيجة 6-1 و6-4، وفاز عبدالله أهلي أحمد وجيم تشيبي على سيجي ميوز وكينيث كاوينبيرغ بنتيجة 6-2 و6-2، وفاز راميرو جارسيا وجروج توبايشي على عيسى المرزوقي شريف وأرناو آياتس بنتيجة 6-3 و6-3، وفاز راؤول ماركو دوران وخافير جارسيا مورا على سامي السيد وتشافي ماسون بنتيجة 6-0 و6-0، وفاز بورجا لوبيز فيدال وبابلو جوزي فيرنانديز على محمد الجناحي وعبدالله عبدالعزيز بنتيجة 6-2 و6-1.

وشهدت بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة منافسات قوية، أسفرت عن تأهل الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، حيث تأهل فريق بلدية دبي وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المجوعة (ب) وفريق نادي الثقة للمعاقين وفريق نادي خور فكان للمعاقين من المجموعة (أ)، وكان فريق بلدية دبي قد فاز على فريق مركز وريزيدانس البستان بنتيجة 30-12، وفاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 27-12، وفاز فريق نادي الثقة للمعاقين على فريق نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 30-23.