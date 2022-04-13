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الرياضي
«الفرسان» و«الملك» إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة
«الفرسان» و«الملك» إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة
13 ابريل 2022 16:38

 
دبي (الاتحاد)
تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد صدارتهما لقمة المجموعتين الأولى والثانية، حيث فاز الفرسان على النصر بنتيجة 71/ 67، والملك الشرقاوي على الوصل 88/ 76، في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، وبحسب لوائح البطولة يصعد المتصدر من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد موعد مباريات الدور ربع النهائي، لتنطلق الجمعة بلقاء الوصل مع البطائح، والفائز منهما سوف يلتقي شباب الأهلي الاثنين المقبل في نصف النهائي، كما يلتقي الجمعة أيضاً في ربع النهائي النصر مع الوحدة، والفائز منهما سيلتقي الشارقة في المربع الذهبي يوم الاثنين المقبل.
وسوف يلتقي الفائز من مباراتي الاثنين المقبل على لقب البطولة 21 من الشهر الجاري.
وتعتبر كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة المسابقة الأخيرة لمنافسات الرجال في موسم السلة، وكان فريق الشارقة قد توج بأول الألقاب وهو أس الاتحاد، وحقق شباب الأهلي لقبي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتبقى هذه البطولة صراعاً شرساً بين الفرسان والملك، وهما الأقرب نظرياً للمباراة النهائية.

كرة السلة
اتحاد السلة
كأس نائب رئيس الدولة للسلة
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