اليوم 07:17
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الهزيمة الرائعة!
الهزيمة الرائعة!
13 ابريل 2022 17:00

مدريد (رويترز) 
كان ريال مدريد في طريقه للخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في ظل التأخر بنتيجة 3-صفر على أرضه أمام تشيلسي، قبل أن يرسل لوكا مودريتش تمريرة ساحرة أعادت فريقه إلى المنافسة، وقبل تسجيل هدف التأهل في الوقت الإضافي.
وبعد فوز ريال 3-1 في لندن الأسبوع الماضي، سجل تشيلسي ثلاثة أهداف في سانتياغو برنابيو أمس الثلاثاء، ليتقدم 4-3 في مجموع المباراتين، قبل أن يمرر مودريتش كرة حاسمة بوجه القدم الخارجي إلى البديل رودريجو ليأتي هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 80.
وبعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين، واللجوء إلى وقت إضافي، سجل الهداف كريم بنزيمة هدف صعود ريال إلى الدور قبل النهائي، لينتظر الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.
وقال مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لموقع ناديه: كان الأمر مذهلاً. كانت مباراة رائعة في برنابيو، وهذه هزيمة مذاقها جميل. تعرضنا للضغط لكن لم نستسلم وواصلنا التحلي بالثقة.
وأضاف: تشيلسي فعل كل شيء، لكن نحن واصلنا التحلي بالثقة والقتال حتى نقلب النتيجة. أجرى المدرب بعض التغييرات الجيدة.. بذلنا قصارى جهدنا على مدار 120 دقيقة.
وأبدى لاعب الوسط الكرواتي البالغ عمره 36 عاماً، والذي يلعب في ريال منذ عشر سنوات، سعادته بالحصول على دعم هائل من مشجعي ناديه.
وقال مودريتش: أشعر بفخر شديد عندما أسمع الجماهير تتغنى باسمي. أشكرهم على دعمهم من اليوم الأول، وأحاول رد الجميل بأدائي داخل الملعب، ومحاولة اللعب بقوة والفوز بالمباريات.
ولم يهتم لاعب الوسط المؤثر باسم المنافس المقبل لريال وقال: إذا أردت الفوز بلقب دوري الأبطال، يجب الفوز على الجميع.

لوكا مودريتش
ريال مدريد
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©