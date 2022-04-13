3 عوامل تصنع مجد فريق مدينة الـ50 ألف نسمة

مدريد (الاتحاد)

فياريال كان مذهلاً في عام 2006، وهو نفسه يكرر الأمر في عام 2022، فبعد 16 عاماً عندما فاجأ الجميع بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فعلها مرة أخرى بعدما أقصى العملاقين يوفنتوس وبايرن ميونيخ، حيث شهدت ليلة الثلاثاء، تسجيل صامويل تشوكويزي هدفاً متأخراً منح فريق الدوري الإسباني التعادل 1-1 في ميونيخ، ليتفوق بمجموع المواجهتين 2-1 أمام بطل البوندسليجا في ربع نهائي المسابقة.

بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، يستمتع فياريال بربيع جديد من كرة القدم الأوروبية، قبل بضعة عقود من الزمن فقط، لم يكن من الممكن تصور ذلك، لأن مدينة فياريال يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة فقط، وبالنظر إلى أن نادي كرة القدم لم يلعب قط في دوري الدرجة الأولى الإسباني قبل عام 1998، لكن بدأ كل شيء يتغير عندما أصبح رجل الأعمال فرناندو رويج المساهم الأكبر في النادي، ووضع الأسس لفياريال ليصبح أحد أفضل الفرق في إسبانيا وأوروبا.

في دوري أبطال أوروبا 2005 - 2006، وصل «الغواصة الصفراء» إلى الدور نصف النهائي، وتصدى ينس ليمان لركلة جزاء خوان رومان ريكيلمي، ليصعد أرسنال إلى النهائي بدلاً من الفريق الإسباني، والآن، بعد 16 عاماً وبصفته بطل الدوري الأوروبي، عاد فياريال إلى أبواب نهائي دوري أبطال أوروبا، وهناك 3 تفسيرات لهذا النجاح.



*عبقرية أوناي إيمري

مع أوناي إيمري، يتميز النادي الواقع في مجتمع فالنسيا بأحد أفضل المدربين في أوروبا. هذا المدرب حقق الفوز بلقب الدوري الأوروبي أربع مرات، حيث فاز بتلك البطولة ثلاث مرات مع إشبيلية، ثم مع ناديه الحالي في موسم 2020 - 2021. وبعد أن عمل في فرنسا وإنجلترا أيضاً، فإن صاحب الـ50 عاماً شاهد جميع أنواع كرة القدم ويعرف كيفية إعداد فريقه لكل أنواع التحديات.قبل مباراة الإياب في ميونيخ، ركز إيمري على الاستعداد الذهني، وجهّز أيضاً لاعبيه بالجوانب التكتيكية من خلال بعض جلسات الفيديو الشهيرة الخاصة به. نجح ذلك، وأبقى الفريق الإسباني على قيد الحياة في ربع النهائي، قبل أن ينجح فريقه في تحقيق هدف تشوكويزي بعد ثلاث دقائق من مشاركته بديلاً.

على الرغم أن إيمري كشف في وقت سابق من هذا الموسم عن اهتمام نيوكاسل بتوظيفه، إلا أنه أراد البقاء مع نادي الدوري الإسباني وساعد استمراره في الحفاظ على حلم نادي فياريال بدوري أبطال أوروبا.



*الصفقات المدروسة

نجح فياريال في تجميع فريق مثير للإعجاب، وقاموا بتعاقدات ذكية، عندما اكتشفوا الفرص المناسبة في السوق. في العامين الماضيين فقط، أحضروا جيرونيمو رولي، داني باريخو، فرانسيس كوكيلين، إتيان كابوي، خوان فويث، بيرفيس إستوبينيان، جيوفاني لو سيلسو، وأرنوت دانجوما، حيث بدأ هؤلاء اللاعبون الثمانية في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ.



* تفوق الأكاديمية

وتبقى أكاديمية النادي العامل الرئيسي الآخر في صعود فياريال، والتي كانت من أولويات الرئيس رويج منذ وصوله إلى النادي. يقوم فياريال بتدريب المواهب المحلية، ولكن أيضاً من جميع أنحاء إسبانيا حيث يمتلك النادي شبكة من الكشافين الموجودين في جميع المناطق.

من بين لاعبي الفريق الحالي، قضى لاعبون مهمون مثل: جيرارد مورينو، ألفونسو بيدرازا، صامويل تشوكويزي ويريمي بينو، وقتاً في أكاديمية النادي. وكذلك فعل باو توريس، المولود في المدينة والذي شكل جزءاً من سكان المدينة المتواضعين طوال حياته. اللعب لنادي مسقط رأسه هو حلم تحقق وأحد أسباب رفض قلب الدفاع فرصة الانتقال إلى أندية أخرى.

يمكن الآن لتوريس وجميع رفاقه من مشجعي فياريال الاحتفال بحقيقة أن مباراة نصف نهائي أخرى في دوري أبطال أوروبا قادمة إلى استاد لا سيراميكا بعد 16 عاماً من المباراة الأولى، وهم يأملون في المضي قدماً خطوة أبعد مما فعلوه في المرة السابقة.