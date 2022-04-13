أوليفر كان يطالب باستيعاب درس الليلة المريرة

ميونيخ (د ب أ)

يرغب أوليفر كان رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، في الخروج بدروس مستفادة من الإقصاء المرير من دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل الفريق مع ضيفه فياريال الإسباني 1 -1 مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية.

وقال كان عبر «تويتر» للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: ليلة مريرة ومحبطة للغاية بالنسبة لنا ولكل الجماهير، لاعبونا بذلوا كل ما في وسعهم ودائماً كان لديهم الإيمان بقدرتهم على المضي قدماً.

وأضاف: الآن حان وقت استخلاص الدروس المستفادة لتحديد مسار الموسم المقبل.

وبعد الخروج من دور الثمانية لدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، يحتاج بايرن لتعزيز صفوفه من أجل الموسم المقبل.

ويتوجب على النادي البافاري الدخول في مفاوضات بشأن تجديد عقود الرباعي روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وتوماس مولر وسيرج جنابري، حيث تنتهي عقودهم جميعاً في 2023.

كما خرج بايرن مبكراً من كأس ألمانيا، ليصبح الأمل الوحيد في الفوز بلقب البوندسليجا للمرة العاشرة على التوالي.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند.