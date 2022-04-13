«السوربون أبوظبي» تعلن عن فتح باب التسجيل لدبلوم الإدارة الرياضية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية للسنة الأكاديمية 2022-2023، المُقدّم من جامعة السوربون أبوظبي بالتعاون مع اتحاد الكرة والمركز الدولي للدراسات الرياضية، وبدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأنهى طلبة الدفعة السابعة الملتحقون بالدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية فصولهم الدراسية، في مارس 2022 وتزامناً مع نهاية العام الدراسي، شرع 15 طالباً وطالبة ملتحقين بالدفعة الحالية من الدبلوم في العمل على أوراقهم البحثية وتقديمها للمشاركة في مسابقة شبكة الجامعات الدولية FIFA/CIES، وهي منافسة تقام سنوياً وتضم 19 جامعة مشاركة.

ضمّت الدفعة السابعة من البرنامج عدداً من المهنيين والمختصين من مختلف المؤسسات والمنظمات، كقسم الرياضة في جامعة السوربون أبوظبي واتحاد الكرة والأندية المحلية وحلبة مرسى ياس ومجموعة من الطلبة التابعين لوزارة الرياضة في السعودية.

تم تصميم هذا البرنامج ليتيح للمختصين فرصة تعزيز مسيرتهم، وتمكينهم من بناء شبكة علاقات مهنية من خلال الزيارات العديدة التي ينظمها لمختلف المؤسسات ذات الصلة بدراستهم، كحلبة مرسى ياس، وإكسبو دبي2020، ومباريات كرة القدم بالمسابقات المحلية.

كما يتيح البرنامج للطلبة فرصة الاشتراك بالعديد من المنافسات والمبادرات خلال فترة دراستهم، والتي بدورها تطور من معارفهم وتقوي مهاراتهم.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن المعرفة الرياضية مهمة جداً في عملية التطوير، مشيراً إلى أن العناصر المؤهلة علمياً تسهم في النجاح الإداري والمهني، ونحن بدورنا نثمن جامعة السوربون أبوظبي على تركيزها على الإدارة الرياضية ومنح الدارسين فرصة لإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.

وأضاف الأمين العام: «إن دراسة الإدارة أمر ضروري في عصر التقدم التكنولوجي، وهو يصب في خدمة أهداف اتحاد الكرة واستراتيجيته، لأن الإدارة العنصر الأهم في عملية التطوير، ووجود عناصر إدارية مسلحة بالمعرفة والخبرة يساعد على البناء ويؤسس لقاعدة صلبة ننطلق منها لتحقيق أهدافنا في عالم كرة القدم».

كما علق أليكساندر بليز، مدير قسم الرياضة والبرنامج في جامعة السوربون أبوظبي قائلاً: «تتألف الدفعة السابعة من محترفين مؤهلين ينتمون لخلفيات مهنية وثقافية مختلفة. أنا فخور جداً بالجهود التي بذلوها خلال البرنامج، حيث تم تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا قادة في المستقبل في القطاع الرياضي الدولي. لقد قمنا بتصميم الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية ليشمل جميع الرياضات ولا يقتصر على كرة القدم وحسب، وذلك بهدف إثراء الطلبة معرفياً وإعدادهم على الصعيد المهني.

واضاف: نحن على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة الراغبين في الالتحاق بالنسخة الثامنة من الدبلوم التنفيذي وعمل الجولة الأخيرة من المقابلات في يونيو 2022. إذا كنت حاصلاً على شهادة بكالوريوس وترغب في العمل في القطاع الرياضي، أو قمت بعمل تطوعي في المجال الرياضي، فهذه هي اللحظة المناسبة لتقديم طلب الالتحاق في الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية، والذي سيعبّد الطريق لأن تكون جزءاً من الجيل المستقبلي من مديري صناعة الرياضة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم، كما سيتيح ذلك فرصة العمل في جميع الأحداث الرياضية الكبرى والهامة».