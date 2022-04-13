دي بي وورلد واتحاد الجولف يوقعان شراكة ضخمة حتى 2031



دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي وورلد واتحاد الجولف، عن شراكة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير لعبة الجولف في دولة الإمارات خلال العقد المقبل على الأقل حتى عام 2031، وستتعاون المنظمتان عبر جميع فئات هذه الرياضة في الدولة، من مبادرات الواعدين وصولاً إلى منافسات المحترفين، لمواصلة البناء على العلاقة طويلة الأمد التي تربط الجولة مع المنطقة ويعود تاريخها إلى عام 1989.

يتضمن هذا الإعلان التزاماً بالاستثمار بإقامة حدثين من بطولات جولة التحدي سنوياً في الدولة اعتباراً من عام 2023، وسيتم تخصيص 30 بطاقة مشاركة في هاتين البطولتين لاتحاد الجولف للمساعدة في خلق فرص اللعب وتوفير مسار للتطوير للاعبي الجولف الإماراتيين.

تشمل الشراكة أيضاً توسيع دعم الجولة لتطوير لعبة الجولف للناشئين في الإمارات، والعمل جنباً إلى جنب مع اتحاد الجولف للمساعدة في تعزيز برامجه الأساسية وأداء اللاعبين.

قال توم فيليبس، رئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة الجولة الأوروبية: «شراكتنا الخاصة مع اتحاد الجولف لا توضح فقط التزام موانئ دبي العالمية طويل الأمد بتطوير لعبة الجولف في الإمارات، ولكنها تعكس أيضاً قوة العلاقات التي نتمتع بها في هذه الدولة».

وأضاف: «يسعدنا أن نؤكد هذه الشراكة بعد أربعة أسابيع ناجحة للغاية بالبطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، مع الوفاء بالتعهدات التي قطعناها على أنفسنا عند إطلاق جولة دي بي وورلد في نوفمبر الماضي».

وقال اللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «لقد عملنا مع الجولة لأكثر من 30 عاماً، ومع مشاركة موانئ دبي العالمية الآن في الجولة، أصبح من المهم بالنسبة لنا العمل معاً من أجل مستقبل الجولف في هذه المنطقة».

وأضاف: «هذه الشراكة ستأخذنا إلى المستوى التالي، حيث يُعد وجود حدثين من جولة التحدي مهماً في هذه الاتفاقية، حتى نتمكن من تبادل المواقع مع الاتحادات الأخرى ونقل لاعبينا إلى الخارج. هذا جزء من رؤيتنا لتطوير لعبة الجولف هنا وتطوير لاعبينا للمنافسة على المستوى الاحترافي».

وختم: «نأمل أن يكون لدينا فائز في جولة دي بي وورلد، لكننا نحتاج إلى التقدم التدريجي، ومن المهم أخذ لاعبينا خطوة بخطوة خلال جولة التحدي أولاً. ستوفر إقامة بطولات في هذه المنطقة منح اللاعبين من العالم العربي فرصة اللعب على مستوى أعلى والتنافس ضد لاعبين آخرين من دول مختلفة.»

وقال أحمد سكيك، اللاعب المصنف الأول في الإمارات وأحد خريجي البرنامج الوطني لتطوير الجولف للناشئين التابع لاتحاد الجولف: «هذه شراكة مهمة للغاية. أنه لأمر رائع أن تعمل الجولة واتحاد الإمارات للجولف معاً لمنحنا المزيد من الفرص وإلهام الأجيال الصاعدة.»

وأضاف: «إنه أمر جيد جداً للمنطقة وأنا متحمس جداً للمستقبل. بالنسبة لي، سأحاول اغتنام كل فرصة ممكنة ولعب أكبر عدد ممكن من الأحداث لأتحسن وأكون أفضل».

وستقام خمس بطولات في الإمارات ضمن جولة دي بي وورلد هذا العام 2022، بما في ذلك ثلاث بطولات من أصل خمس في سلسلة رولكس.

فاز كل من توماس بيترز وفيكتور هوفلاند في أول بطولتين منهما، حيث توج بيترز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 8 ملايين دولار، وحصد هوفلاند لقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، قبل إقامة حدثين متتالين في نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، فتوج نيكولاي خوجارد بلقب بطولة رأس الخيمة، وفاز رايان فولكس بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك، وذلك في أول زيارة للجولة إلى تلك الإمارة، بعد استضافتها ثلاث بطولات في جولة التحدي بين عامي 2016 - 2018.

ويختتم موسم 2022 في دبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مع الحدث الأخير لسلسلة رولكس لهذا العام، بطولة جولة دي بي وورلد، والتي ستصبح أول حدث للجولة خارج بطولات الماسترز والعالم التي تقدم جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي.