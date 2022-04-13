تشيلسي يتصدر التصنيف الأفضل عالمياً والأهلي عربياً

رضا سليم (دبي)

أصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تصنيفاً جديداً لأفضل أندية كرة القدم في العالم وفي الوطن العربي، حيث نشر عبر موقعه الرسمي ترتيب الأندية بناء على مشاركاتها في البطولات منذ 1 أبريل 2021 وحتى 31 مارس من العام الجاري.

تصدر تشيلسي قائمة أفضل الأندية في العالم برصيد 312 نقطة، وجاء بالميراس البرازيلي ثانياً 288 نقطة، يليه مواطنه أتلتيكو مينيرو ثالثاً بـ 285 نقطة، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعاً برصيد 216 نقطة.

وتراجع ريال مدريد للمركز الثامن، فيما جاء ليفربول الإنجليزي في المركز العاشر، باريس سان جيرمان الثاني عشر، وبايرن ميونيخ الرابع عشر، ويوفنتوس السابع عشر، ويظهر برشلونة في المركز 36.

واحتل الأهلي المصري المركز الأول في تصنيف الأندية العربية والـ19 عالمياً برصيد 213 نقطة، يليه #الرجاء المغربي الذي حل في المركز الـ49 عالمياً وله 170.5 نقطة وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء شباب بلوزداد الجزائري ثالثاً (58 عالمياً) وحل الوداد المغربي رابعاً (77 عامياً) وبيراميدز المصري خامساً (89 عالمياً) والزمالك سادساً عربياً (97 عالمياً).

ويتصدر برشلونة التصنيف على مستوى كرة القدم للسيدات مسجلاً 854 نقطة، يليه باريس سان جيرمان الثاني برصيد 538 نقطة، وهناك 9 أندية أوروبية ضمن العشرة الأوائل في الترتيب، بينما كورينثيانز البرازيلي الممثل الوحيد من خارج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويحل رابعاً.