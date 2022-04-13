«صاعقة تشيلسي» تصيب الجارديان بدلاً من ريال مدريد!

عمرو عبيد (القاهرة)

تعرضت صحيفة الجارديان البريطانية لسخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب غلافها، الذي يبدو أنه طُبع قبل انتهاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي، رغم إشارتها أن المباراة امتدت لوقت إضافي، لكن عنوان «صاعقة في مدريد» ضرب الصحيفة نفسها، ووضعت «الجارديان» صورة كبيرة توضح احتفال ثنائي دفاع تشيلسي، روديجر وتياجو سيلفا، وسقوط مودريتش «الملكي» أرضاً، قائلة إن «البلوز» صعق ريال مدريد في «البرنابيو» بضربات مُذهلة، لكن الوقت الإضافي حمل مفاجأة غير سارة للصحيفة و«البلوز» معاً!

صحيح أن «الجارديان» نوهت إلى تمديد المباراة لوقت إضافي، إلا أن هذا لم يمنع سخرية بعض المغردين على «تويتر»، الذين أعادوا نشر الغلاف مع وضع «أيقونات ضاحكة»، نظراً لأن الغلاف والعنوان خالفا من دون قصد النتيجة النهائية وصعود «الريال» بضربة قاضية، وقال أحد المغردين إن الغلاف «خارج نطاق الزمن» أو ربما قصدت الجريدة نفسها، وتساءل آخر بقوله ألم يكن الوقت مُبكراً لخروج هذا الغلاف، وضحك ثالث قائلاً إن النتيجة ستتغير، أما الرابع فكتب «يا له من مأزق!».

المتابعون الإسبان لم يعجبهم الأمر بالطبع وسأل أحدهم «أهذا حقيقي؟» مع تورية ساخرة باسم «الريال» باللغة الإنجليزية، وقال آخر إن المُحرر يرغب في الاختفاء الآن وكذلك كتب أحدهم يبدو أن الجريدة ستبحث عن محررين جُدد، ونشر مُغرد مقطع فيديو قصيراً يظهر طفلاً يواسي زميله الذي أخطأ في أمر ما، بينما قال آخر حدثت تلك النتيجة بالفعل، لكن في «عالم موازي»، وضحك أحد رواد الموقع، وهو يكتب يبدو أنهم لم يستطيعوا متابعة المباراة حتى النهاية بسبب التوتر.

وبدا بعض المتابعين على دراية بأمور التحرير الصحفي ولم يهاجموا الصحيفة، بل كتب أحدهم إنه ما كان عليها الخروج بأية متابعة للمباراة المستمرة، وأشار آخر إلى أن تلك واحدة من عيوب ضرورة طباعة الصحف الورقية في توقيت مُبكر، والطريف أن الأمر تكرر مع صحيفة «تيلجراف» لكن بصورة أقل حدة، حيث أوضحت وجود وقت إضافي لكنها قالت إن تشيلسي يعيش إثارة بالغة في «البرنابيو»، وهو ما دفع أحد المغردين للقول بأنه حتى لو انتهت النتيجة بـ3-1 فيجب أن تتغير الصفحة المطبوعة أيضاً!