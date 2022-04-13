بارتيزان وسبورتينج في نهائي كأس زايد للناشئين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يلتقي فريقا بارتيزان الصربي وسبورتينج لشبونة البرتغالي، يوم غد في نهائي النسخة 20 من كأس زايد للناشئين تحت 15 سنة، على استاد آل نهيان بأبوظبي في ختام البطولة التي عادت هذا العام، وشهدت مشاركة 8 فرق، وتسبق النهائي مباراة ايندهوفن وجلينا على المركز الثالث بملاعب أكاديمية الوحدة في الشهامة.

وتأهل بارتيزان بفوزه على جلينا السلوفاكي بهدف دون مقابل، في مباراة قوية أمس، الذي شهد أيضا فوز سبورتينج على أيندهوفن الهولندي المرشح الأول 5 - 1 في واحدة من المفاجآت، حيث كان الأخير من أقوى المرشحين للقب، لكن لم يحالفه التوفيق وجلينا ليكتفيا بالمنافسة على المركز الثالث.