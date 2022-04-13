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الرياضي
بالميراس يحلق بالفوز الأكبر في كوبا ليبرتادوريس
بالميراس يحلق بالفوز الأكبر في كوبا ليبرتادوريس
13 ابريل 2022 11:33

ساو باولو (أ ف ب)

حقق بالميراس البرازيلي، حامل اللقب في آخر موسمين، أكبر فوز في تاريخه في كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية لكرة القدم، على حساب إندبندينتي بتروليرو البوليفي 8-1.
محتفلاً بعودة جماهيره إلى ملعب أليانز أرينا في ساو باولو، إثر غياب سنتين بسبب جائحة كورونا، سجّل «فيرداو» ثمانية أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الموازية لدوري الأبطال في أوروبا.
وبعد افتتاح الضيوف التسجيل في الدقيقة السادسة، انقض المضيف على الفريق البوليفي مسجلاً ثمانية أهداف بينها رباعية للشاب رافايل نافارو القادم من بوتافوجو وثنائية لرافايل فيجا.
وحقق بالميراس فوزه بغياب مدربه الموقوف أبيل فيريرا وعدة لاعبين خلدوا إلى الراحة.
وتوّج بالميراس باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1999 و2021 و2021، فيما يحمل إندبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي مع سبعة ألقاب آخرها في 1984.

بالميراس
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