«الأمين العام»يعبر «سيتي جولف» في كأس منصور بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)

رافق فريق سيتي جولف، فريق مكتب الأمين العام إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، رغم خسارته أمامه 4 - 2، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى، في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

سجل رباعية مكتب الأمين العام واستحقاق نوفل الطائي، وبناني إدريس، ويوسف أكيوض ومهدي شطير، بينما سجل لسيتي جولف فهد فيصل وعلي زينيل.

وفي المباراة الأولى التي سبقت قمة المجموعة، حقق فريق دائرة القضاء فوزه الأول في البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف على هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وودع الفريقان المنافسة.

ونجح لاعب دائرة القضاء بدر حنفي في تسجيل أول ثلاثية «هاتريك» في النسخة التاسعة، في شباك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بينما جاء الهدف الوحيد للأخير عن طريق محمد فتحي.

قاد مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى طاقم حكام مكون من الدولي محمد علي يوسف إضافة إلى نواف الزيودي، حكم درجة أولى، وتلعب مباريات نصف النهائي، الاثنين، بنظام خروج المغلوب، وفي حالة التعادل يلعب الفريقان وقتاً إضافياً على شوطين، وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، علماً أن النهائي يقام الأربعاء المقبل.