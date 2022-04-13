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الرياضي
غريب: الراحة السلبية للاعبي اليد أزمة قبل «الخليجية»
غريب: الراحة السلبية للاعبي اليد أزمة قبل «الخليجية»
13 ابريل 2022 12:00

 سليم (دبي)


يبدأ منتخب اليد مشوار التجهيز النهائي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بالكويت، خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو المقبل، حيث سيدخل لاعبو المنتخب في التجمع الأول يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الموسم بالمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي الأحد المقبل، وسيكون هناك 4 تجمعات على مدار 14 يوماً، حيث سيكون التجمع الأول من 20 إلى 24 أبريل الجاري، يليه راحة لمدة يومين، ثم التجمع الثاني من 27 إلى 29 أبريل، ويحصل لاعبو المنتخب على إجازة عيد الفطر المبارك، وتعود التجمعات يومي 5 و6 مايو، ثم المعسكر الأخير، خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو، ثم التجهيز والسفر إلى الكويت يوم 14 مايو المقبل.
وأكد سعيد غريب مدرب المنتخب أن المنتخب تجمع مرتين خلال الفترة الماضية، وكانت نسبة الحضور لا تتعدى 50% بسبب أمور كثيرة، منها اعتذارات اللاعبين لظروف العمل والإصابات، مشيرا إلى أن توقيت الدورة الخليجية يأتي مع نهاية موسم وخلال الفترة السلبية للاعبين، وهو ما اعتاد عليه اللاعبون لسنوات طويلة، وبالتالي التركيز على الجوانب التكتيكية أكثر منها بدنية، واستغلال المخزون اللياقي للاعبين خلال الموسم.
وأضاف: البرنامج يضم ما بين 10 إلى 12 حصة تدريبية حتى موعد السفر للدورة، وسنحاول دمج العناصر الجديدة التي لم تشارك في البطولة الآسيوية الأخيرة مع المجموعة الموجودة، والطبيعي أننا بحاجة أكبر من اللاعبين في الدورة.
وأشار إلى أن جميع الفرق التي انتهت الموسم منذ فترة لديها راحة سلبية وهبوط في مستوى اللاعبين، خاصة الفرق التي أنهت نشاطها قبل رمضان، باستثناء الفرق التي لازالت تلعب في كأس رئيس الدولة، أو التي خرجت مؤخراً من الدور قبل النهائي، وبشكل عام نحاول أن تكون جاهزية اللاعبين في مستوى الحدث ونظهر بالشكل الذي يرضينا في مباريات الدورة.

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