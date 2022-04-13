6 أساتذة على رقعة «الشارقة الشطرنجية»



الشارقة (الاتحاد)



انطلقت بطولة «نجوم الأساتذة» للشطرنج السريع التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 6 من أفضل الأساتذة الدوليين الكبار على مستوى العالم يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني، ونادي الشارقة للشطرنج، والذي يملك تصنيفاً دولياً 2621 نقطة.

ويشارك في البطولة أيضا الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف الذي يحمل لقب بطل العالم للشباب «تصنيف دولي 2425» وبطل العالم الأسبق للشباب، وبطل أفريقيا الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي «تصنيف دولي 2546» والأستاذ الدولي الكبير الصربي المخضرم ايجور ميلادينوفيتش «تصنيف دولي 2582» والأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو 2566«والأستاذ الدولي الكبير المخضرم اليوناني افستراتيوس جريفاس»تصنيف دولي 2423".

تقام البطولة حسب نظام الدوري الكامل على مرحلتين ذهابا وإيابا على مدار يومين وتم تحديد زمن اللعب بعشر دقائق لكل لاعب مع إضافة 3 ثوان لكل نقله منذ بداية المباراة، ورصد النادي جوائز نقدية للفائزين بمبلغ 10 آلاف درهم.

ويتم نقل المباريات بشكل مباشر على العديد من مواقع الشطرنج العالمية كما يتم البث المباشر للجولات على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك، ويعلق عليها فنياً الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي.

وتصدر الأوزبكي جواهر سينداروف البطولة في يومها الأول برصيد 3.5 نقطة من 5 جولات بواقع ثلاثة انتصارات، وتعادل وخسارة وحيدة جاءت في جولته الأخيرة من غريمه المولدافي فايوريل لوداتشيسكو، وحقق المصري أحمد عدلي نفس الرصيد من النقاط ليشارك منافسه الأوزبكي الصدارة، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع سالم عبد الرحمن.

وجاء في المركز الثالث الصربي ايجور ميلادينوفيتش برصيد 2.5 نقطة، وحلّ رابعاً سالم عبد الرحمن برصيد 2.5 نقطة، والمولدافي فايوريل لوداتشيسكو خامساً برصيد 2.5 نقطة، فيما جاء بالمركز السادس اليوناني افستراتيوس جريفاس برصيد 0.5 نقطة.