اليوم 07:16
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
6 أساتذة على رقعة «الشارقة الشطرنجية»
6 أساتذة على رقعة «الشارقة الشطرنجية»
13 ابريل 2022 11:30


الشارقة (الاتحاد)


انطلقت بطولة «نجوم الأساتذة» للشطرنج السريع التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 6 من أفضل الأساتذة الدوليين الكبار على مستوى العالم يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني، ونادي الشارقة للشطرنج، والذي يملك تصنيفاً دولياً 2621 نقطة.
ويشارك في البطولة أيضا الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف الذي يحمل لقب بطل العالم للشباب «تصنيف دولي 2425» وبطل العالم الأسبق للشباب، وبطل أفريقيا الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي «تصنيف دولي 2546» والأستاذ الدولي الكبير الصربي المخضرم ايجور ميلادينوفيتش «تصنيف دولي 2582» والأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو 2566«والأستاذ الدولي الكبير المخضرم اليوناني افستراتيوس جريفاس»تصنيف دولي 2423".
تقام البطولة حسب نظام الدوري الكامل على مرحلتين ذهابا وإيابا على مدار يومين وتم تحديد زمن اللعب بعشر دقائق لكل لاعب مع إضافة 3 ثوان لكل نقله منذ بداية المباراة، ورصد النادي جوائز نقدية للفائزين بمبلغ 10 آلاف درهم.
ويتم نقل المباريات بشكل مباشر على العديد من مواقع الشطرنج العالمية كما يتم البث المباشر للجولات على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك، ويعلق عليها فنياً الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي.
وتصدر الأوزبكي جواهر سينداروف البطولة في يومها الأول برصيد 3.5 نقطة من 5 جولات بواقع ثلاثة انتصارات، وتعادل وخسارة وحيدة جاءت في جولته الأخيرة من غريمه المولدافي فايوريل لوداتشيسكو، وحقق المصري أحمد عدلي نفس الرصيد من النقاط ليشارك منافسه الأوزبكي الصدارة، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع سالم عبد الرحمن.
وجاء في المركز الثالث الصربي ايجور ميلادينوفيتش برصيد 2.5 نقطة، وحلّ رابعاً سالم عبد الرحمن برصيد 2.5 نقطة، والمولدافي فايوريل لوداتشيسكو خامساً برصيد 2.5 نقطة، فيما جاء بالمركز السادس اليوناني افستراتيوس جريفاس برصيد 0.5 نقطة.

الشطرنج
نادي الشارقة للشطرنج والثقافة
الدورات الرمضانية
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©