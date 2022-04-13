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الرياضي
«بنزيمة 83» منقذ الريال في «حفل الابطال»
«بنزيمة 83» منقذ الريال في «حفل الابطال»
13 ابريل 2022 10:59

 
أنور إبراهيم (القاهرة) 
واصل الفرنسي كريم بنزيمة نجم وهداف ريال مدريد الإسباني هوايته في تسجيل الأهداف، ولعب دور«المنقذ» مجدداً في أصعب لحظات فوز فريقه على تشيلسي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا «الشامبيونزليج» بالسانتياجو برنابيو معقل «الميرينجي»، حيث سجل هدف تأهل «الملكي» إلى نصف نهائي البطولة، رغم الخسارة 2/3، وبعد أن كان فاز في الذهاب 3/1، ليصبح مجموع المباراتين 5/4 لمصلحة الريال.
ولم يمر سوى إسبوع واحد على «الهاتريك» الذي سجله بنزيمة أمام نفس المنافس في ستامفورد بريدج معقل البلوز، ليؤكد من جديد أنه «الورقة الرابحة» الأولى عند «البلانكوس»، وليقيم الدليل على صحة كلام الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، الذي قال قبل هذا المباراة: نعم نحن نعتمد على بنزيمة.
ومن غير بنزيمة يمكنه أن يفعل ذلك هذا الموسم؟ هكذا تساءل موقع جول العالمي، وقال: فعلها الفرنسي مجدداً، بعد أن سجل «هاتريك» في مباراة الذهاب، ليرفع رصيده في هذه البطولة هذا الموسم إلى 12هدفاً، ليصبح أول لاعب فرنسي في التاريخ يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة من بطولة الشامبيونزليج، بل وفي أي بطولة أوروبية أخرى للأندية، إذ حطم رقم مواطنه أوليفييه جيرو لاعب إيه سي ميلان حالياً الذي سجل 11 هدفاً في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مع فريقه السابق تشيلسي موسم 18/201.
كما سجل بنزيمة 7 أهداف من إجمالي 8 أهداف سجلها ريال مدريد هذا الموسم في مراحل الإقصاء المباشر لدوري الأبطال «3 أهداف في باريس سان جيرمان بإياب دورال 16، و3 أهداف في تشيلسي بذهاب ربع النهائي في ستامفورد بريدج، ثم أخيراً هدفاً في إياب نفس الدوربالسانتياجو برنابيو».
ورفع بنزيمة رصيده الإجمالي من الأهداف في هذه البطولة القارية الأولى إلى 83 هدفاً، يحتل بها المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو «141هدفاً» والأرجنتيني ليونيل ميسي «125هدفاً» والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الثالث في الترتيب برصيد 86 هدفاً. 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
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