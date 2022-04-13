نتس وتمبروولفز إلى «البلاي أوف»

نيويورك (أ ف ب)

تأهل بروكلين نتس ومينيسوتا تمبروولفز إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، بفوزهما تباعاً على كليفلاند كافالييرز 115-108 ولوس أنجلوس كليبرز 109-104 توالياً، في الملحق "بلاي إن" من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "باركليز سنتر"، تألق كايري إيرفينج في صفوف نتس بتسجيله 34 نقطة وتمريره 12 كرة حاسمة، فيما لعب كيفن دورانت دوراً حاسماً إلى جانب زميله بتحقيقه "دابل-دابل" مع 25 نقطة إلى 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات.

وساهم هذا الثنائي في تأهل نتس إلى "البلاي أوف"، حيث سيواجه بوسطن سلتيكس وصيف المنطقة الشرقية في سلسلة من سبع مباريات بدءا من الاثنين.

وجه إيرفينج ابن الـ 30 عاماً رسالة قوية إلى فريقه السابق سلتيكس قبل المواجهة المرتقبة بينهما، فبدا رائعاً خلال الأرباع الثلاث الأولى من المسافة القريبة، ليفشل في تسديدته الأولى مع بداية الربع الأخير.

وغاب إيرفينج غير الملقح ضد فيروس كورونا عن معظم مباريات فريقه على أرضه هذا الموسم، بسبب القوانين في نيويورك التي لا تجيز له اللعب.

قال ايرفينج عقب فوز نتس: نتحدث فقط عن الإيجابية في هذه المغامرة بأكملها حتى الآن. كان هناك الكثير من التقلبات ولكن بقينا وصدمنا معاً.

وتابع: مررنا بالكثير من التغييرات وتطورنا منذ العودة من استراحة مباراة كل النجوم. هو شعور جيد ولكننا نعلم أن المهمة لم تنتهِ.

في المقابل، سيحصل كافالييرز على فرصة ثانية للحاق بركب الفرق المتأهلة إلى "بلاي أوف"، عندما يواجه الفائز من المواجهة الأخرى في المنطقة الشرقية بين تشارلوت هورنتس وأتلانتا هوكس.

وعلى ملعب "تارجت سنتر" في مينيابوليس، تألق الثنائي أنتوني إدواردز ودانجيلو راسل في صفوف تمبروولفز الفائز بصعوبة على كليبرز، ليحجز مركزه في الأدوار الإقصائية.

سجل إدواردز 30 نقطة وأضاف راسل 29، ليضرب تمبروولفز موعداً في الدور الأول من "بلاي أوف" مع ممفيس جريزليز ثاني المنطقة الغربية.

وتوقفت المباراة في مينيابوليس لفترة وجيزة في الربع الثاني بعد أن حاولت امرأة ذكرت أنها ناشطة في مجال حقوق الحيوان أن تلصق نفسها في الملعب احتجاجاً، قبل أن يعمد أفراد الأمن إلى إخراجها.

ومقابل تألق إدواردز وراسل، خفت بريق كارل أنتوني تاونز الذي خرج مع بداية الربع الأخير بسبب تراكم الأخطاء (6)، ليكتفي بـ 11 نقطة فقط وثلاث تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

إلا أن خروج تاونز صب إيجاباً في مصلحة فريقه الذي سجل 13 نقطة مقابل نقطتين لكليبرز ليصنع الفارق ويحسم المباراة.

أثنى راسل على رفاقه قائلاً: لدينا مجموعة خاصة، ويمكن لأي لاعب أن يتألق في كل أمسية، كما كنت أقول طوال الموسم.

وتابع: هذه الأمسية، ركزنا على التفاصيل وما الذي سيتطلبه الأمر للتغلب على هذا الفريق. مجموعتنا مرنة.

وأردف راسل بكلمات دعم لتاونز الذي كافح لفرض نفسه ضد دفاع كليبرز الصلب، قائلاً: هذا هو رجلنا، إنه نجم فريقنا، لقد كان يقودنا طوال الموسم" و"الليلة كانت خطة لعبهم (كليبرز) تقضي بإخراجه من اللعبة وكان علينا الرد كمجموعة.