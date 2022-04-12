الإثارة عنوان ختام تحدي ياس سوبر ستريت

أبوظبي (الاتحاد)

واصل فادي توفيق تمور سيطرته على منافسة فئة الدفع الرباعي في تحدي ياس سوبر ستريت، محتلاً المركز الأول في جولة الختامية، ومنتزعاً بطولة هذه الفئة للعام الثالث على التوالي، فيما أحرز جاسم الجاسم لقب فئة آوت لو للسياردا سداسية الأسطوانات، كما ظفر سعيد علي الفلاسي بلقب آوت لو للسيارات ثمانية الأسطوانات مختتمًا موسمًا مكللًا بالنجاح والانتصارات المتعددة في جولات هذه الفئة.

وشهدت فئة مؤشر 9.0 إحراز السائق ناصر عادل علي غانم الفوز بالجولة الختامية للفئة، فيما تمكن السائق أكرم خليلي راشدي من انتزاع الفوز في فئة مؤشر 10.0. وفي فئة مؤشر 11.0 حقق حاجي حميد الكعبي الفوز مسجلاً باسمه انتصارين في هذه الفئة خلال هذا الموسم.

كما سجلت غيداء حسين إسماعيل عودة قوية إلى ساحة المنافسة، فقد سجلت البطلة المتوجة بلقب فئة الدفع الرباعي للموسم الماضي الزمن الأسرع، فيما سجل سعيد سلطان النيادي السرعة الأعلى في فئة الدفع الرباعي.

ووصل التحدي إلى مرحلته الختامية لموسم 2022، بعد موسم حافل بالإثارة والتشويق ألهبت منافساته حماس عشاق رياضة المحركات، الذين توافدوا إلى مركز ياس للدراج في حلبة مرسى ياس لمتابعة سباقات مراحله الأربع.