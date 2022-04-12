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الرياضي
اتحاد كلباء يفاوض ملابا لتمديد عقده
اتحاد كلباء يفاوض ملابا لتمديد عقده
12 ابريل 2022 23:00

فيصل النقبي (كلباء)
تترقب إدارة نادي اتحاد كلباء عقد جلسة مع الدولي التوجولي بينيل ملابا، لحسم كافة التفاصيل الخاصة بتمديد عقده، ليقضي موسماً رابعاً مع الفريق وسط رغبة من اللاعب بالاستمرار مع «النمور» في دوري المحترفين.
وكانت العروض قد انهالت على اللاعب بعد موسمه الأول مع الفريق، إلا أنه فضل التوقيع مع الفريق لموسمين قاطعاً الطريق على كافة الأندية التي تفاوضه، مع شعوره بالانسجام مع النظام العائلي في الفريق تحت قيادة المدرب خورخي داسيلفا.
ويعد ملابا واحداً من أبرز من لعبوا للنادي حيث يقترب من هدفه رقم 30 في دوري أدنوك للمحترفين في موسمه الثالث، حيث تعاقد معه النادي في موسم 2019-2020، وسجل الهداف الكبير في موسمه الأول 12هدفاً ثم سجل في الموسم الثاني 11هدفاً، وأحرز حتى الآن 5 أهداف في موسمه الثالث ليرفع عدد أهدافه إلى 28 هدفاً في الدوري، وضعته في خانة الهداف الأول للنمور في عصر الاحتراف.

ورغم تعرضه لإصابة قوية أبعدته عن العديد من مباريات الفريق، إلا أنه عاد ليكون الهداف الأول للنمور بعد وصوله للهدف الخامس، ليثبت أنه هداف فريد من نوعه، خصوصاً وأنه ساعد الفريق كثيراً في الوصول برصيده إلى 23 نقطة والاقتراب أكثر من مراكز الوسط.
وشارك ملابا في 54 مباراة خلال ثلاثة مواسم بالدوري وتواجد بقائمة الفريق هذا الموسم خلال 14 مباراة، حيث غاب عن 6 مباريات بفعل الإصابة، وسجل 5 أهداف حتى الجولة 20 منها هدفين من ضربات جزاء، وساهم بمنح فريقه النقاط الثلاث في الجولة الماضية أمام العروبة.

 

دوري أدنوك للمحترفين
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مالابا
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