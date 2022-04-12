توليفة كوزمين تضع «الملك» في قلب المنافسة الآسيوية

علي معالي (دبي)

فرضت مواجهة الشارقة والريان القطري نفسها على منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، حيث ستكون المباراة المقررة الجمعة بالغة الأهمية في فض شراكة المركز الثاني.ويعيش الملك حالة جيدة في البطولة الآسيوية، بعدما ظهر بشكل طيب أمام الهلال السعودي في اللقاء الأول رغم الخسارة، وبرز لاعبه البرازيلي برنارد دوارتي الذي قدم مستوى متميز في مباراة الاستقلال الطاجيكي، واختير أفضل لاعب في المباراة، حيث صنع هدفاً وسجل الآخر، وبذل جهداً كبيراً دفاعياً وهجومياً، ليقود الملك إلى انتصار أعاد الثقة للفريق، وأدخل الروماني كوزمين مدرب الشارقة عدة تغييرات على الفريق في مباراة الاستقلال، بالدفع بالثنائي الأجنبي دوارتي ومالانجو بدلاً من جوستافو ولوان بيريرا.

كما منح الفرصة عبدالله كاظم من البداية في الهجوم وقدم أداءً مقنعاً للغاية وشكل مع مالانجو وكايو ثلاثياً هجومياً صنع الكثير من الفرص على مرمى المنافس.، كما تم الدفع بالمدافع الحسن صالح الذي استعاد جزءاً كبيراً من مستواه خاصة في الشق الهجومي، وهو ما يعني وصول كوزمين لتوليفة تستطيع العبور بالفريق إلى الدور التالي.

وتبقى البطاقات الصفراء هي النقطة المثيرة للجدل، حيث تعرض خالد الظنحاني في المباراة الأخيرة ضد الاستقلال في الدقائق الأخيرة، إضافة لتلقي كايو لوكاس البطاقة الثانية أمام الاستقلال، لكنها لن تمنعه من التواجد في مباراة الريان، حيث تنص اللائحة على الإيقاف لمباراة واحدة عقب الحصول على 3 بطاقات، إلا أن اللاعب وضع نفسه وفريقه في حرج شديد في اللقاء المقبل.

من جانبه عبر الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق عن سعادته بمردود اللاعبين خاصة في الشوط الثاني وقال: توقعت أن تكون المباراة صعبة، ووقعنا في خطأ دفاعي جعل مرمانا يستقبل هدفاً في الشوط الأول، وطلبت من اللاعبين بين شوطي المباراة تغيير طريقة اللعب، وبالفعل نجحنا في ذلك وتقدمنا وسيطرنا كثيرا على أرض الملعب، وحافظنا على حظوظنا في بطاقة التأهل للدور الثاني من البطولة.

وأضاف:«علينا أن نبذل جهداً أكبر خلال المباريات المقبلة، وجميع اللاعبين مميزون ويؤدون بشكل جيد، وراض عما قدمه كل العناصر».

أما برنارد دوارتي فقال:«الشوط الأول كان المستوى متواضعاً بعض الشيء، وتأخرنا فيه بهدف، وبين شوطي المباراة كان الحديث مع المدرب عن تنفيذ ما طلبه خلال التدريبات، وزاد حماس اللاعبين والرغبة في تعديل الموقف، ونجحنا في تحقيق هدف التعادل والتقدم مبكرا، لنحقق في النهاية ما نريده من المباراة بانتصار مهم».