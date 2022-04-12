كايزر: فرصة الجزيرة في الصعود صعبة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أرجع الهولندي مارسيل كايزر خسارة فريقه الثانية في دوري أبطال آسيا على يد الشباب السعودي بثلاثية، إلى البداية السيئة، مشيراً إلى أن الفريق بدأ اللقاء بشكل سيئ للغاية.

وحمل كايزر نفسه المسؤولية الكاملة للخسارة، والأداء السيئ، الذي ظهر عليه الفريق في بعض أوقات المباراة.

وأضاف: الفرصة ما زالت موجودة، لكنها أصبحت صعبة للغاية، بعد فوز الفرق الثلاثة في المجموعة الثانية باستثناء الجزيرة.

وعن السبب في اختياره للتشكيلة وطريقة اللعب التي بدأ بها اللقاء، قال: لقد بدأنا في مباريات سابقة بنفس التكتيك والطريقة، وظهرنا بشكل جيد، وحققنا نتائج جيدة، لكن لم يحدث ذلك أمام الشباب، وهو ما أجبرنا إلى تغيير الشكل والطريقة، وإجراء بعض التبديلات التي عدلت من شكل الفريق إلى حد ما.

وخسر الجزيرة أمام الشباب بثلاثية في مباراة لم يظهر بها الفريق بمستوى جيد، وهو نفس ما تكرر في لقاء القوة الجوية العراقي الذي خسره الفريق بثنائية.

ويلعب ممثل كرة الإمارات أمام مومباي سيتي مساء غدٍ، حيث يخوض تدريباً واحداً مساء اليوم، استعداداً للقاء الثالث.